Fazıl Say-İmamoğlu kavgasında yeni gelişme: CHP, İmamoğlu’nu asla aday göstermemeli

Gazeteci Nagehan Alçı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile söyleşi yaptı ve bu söyleşinin duyurusunu sosyal medyadan paylaştı. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinde bazı gazetecilerle fotoğraf çektirmesi sonrasında gelen tepkilere rağmen fotoğraf karesinde yer alan Alçı'ya söyleşi vermesine tepki gösterdi.
"İMAMOĞLU'NU ADAY FİLAN ASLA GÖSTERMEMELİ CHP. ALAY MI EDİLİYOR BİZLERLE?"
Say resmi Twitter hesabından ilk olarak İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik açıklamalarda da bulundu. Say, "Ya Nagehan ve eşinin mağdur ettiği Atatürkçüler, demokratlar, çağdaş insanlar ne olacak? Evleri basılanlar? Hasta yatağından alınanlar? Bu ülkeyi savunan bizler çok mu keyif aldık mahkemelerde filan sürünürken? Bu yüzden pişmanım hayal kırıklığım büyük. Sadece ben değil. Çoğumuz. İmamoğlu'nu aday filan asla göstermemeli CHP (@herkesicinCHP). Alay mı ediliyor bizlerle? @kilicdarogluk. Kimin üstüne yürümek bu? Onu avucunda taşıyan, koruyan, İstanbul'u kazanmasında en büyük desteği veren kitlelere de kurumlara da partilere de resmen saygısızlık bu" dedi.
"KILIÇDAROĞLU DA USTA BİR SİYASİ. BENCE O DA OLUR"
Fazıl Say, İmamoğlu hakkındaki görüşlerini açıkladıktan sonra yine sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı. Say, "Muhalefet adayının dışardan bir isim olması hiç birimizi rahatsız etmez. İlber Ortaylı hoca gibi erdemli birinin ya da usta bir ekonomistin Özgür Demirtaş ya da usta bir hukukçunun. (Ersan Şen). Biz sonuçta akıl arıyoruz artık. Kılıçdaroğlu da usta bir siyasi. Bence o da olur" dedi.
Say sözlerini şöyle tamamladı: "Akıl arıyoruz. Erdem arıyoruz. Bu halkı bu ülkeyi yüceltecek birini arıyoruz. Ve çok uzun zamandır bekliyoruz. Artık olmalı. 21. Yüzyılda "alevi" tartışması, beni çok kızdırıyor ve çok da üzüyor. Bu halkın hakettiği seviye bu değil. Kılıçdaroğlu hakkında önyargıları yok edin.".