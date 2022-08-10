Fazıl Say-İmamoğlu kavgasında yeni gelişme: CHP, İmamoğlu’nu asla aday göstermemeli

"İMAMOĞLU'NU ADAY FİLAN ASLA GÖSTERMEMELİ CHP. ALAY MI EDİLİYOR BİZLERLE?"

Say resmi Twitter hesabından ilk olarak İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik açıklamalarda da bulundu. Say, "Ya Nagehan ve eşinin mağdur ettiği Atatürkçüler, demokratlar, çağdaş insanlar ne olacak? Evleri basılanlar? Hasta yatağından alınanlar? Bu ülkeyi savunan bizler çok mu keyif aldık mahkemelerde filan sürünürken? Bu yüzden pişmanım hayal kırıklığım büyük. Sadece ben değil. Çoğumuz. İmamoğlu'nu aday filan asla göstermemeli CHP (@herkesicinCHP). Alay mı ediliyor bizlerle? @kilicdarogluk. Kimin üstüne yürümek bu? Onu avucunda taşıyan, koruyan, İstanbul'u kazanmasında en büyük desteği veren kitlelere de kurumlara da partilere de resmen saygısızlık bu" dedi.