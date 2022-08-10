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Giriş Tarihi: 10.8.2022 08:44

Lunapark kazasında komiser yardımcısı öldü, eşi ve beraberindeki 2 kişi yaralandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Lunapark kazasında komiser yardımcısı öldü, eşi ve beraberindeki 2 kişi yaralandı

Giresun’da dün gece saatlerinde bir lunaparkta meydana gelen kazada komiser yardımcısı 28 yaşındaki Sinem Gülşen Dilekçe  hayatını kaybetti. Komiser yardımcısının eşi ve beraberindeki 2 kişi yaralandı.

Kaza dün gece saatlerinde Hacı Hüseyin mahallesinde bulunan bir lunaparkta meydana geldi . Lunapark içerisindeki raylı oyuncak henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı 28 yaşındaki Sinem Gülşen Dilekçe, eşi Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Samet Dilekçe (31) ile beraber Şevval Akbaş (17) ve Fatma Akbaş (39) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Giresun Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 28 yaşındaki Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Giresun'da görevli polis çiftinin 26 Eylül 2021'de Ordu'da düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdiği öğrenildi.

GENCECİK POLİSİMİZİ KAYBETTİK
Giresun Valisi Enver Ünlü ,olay sonrası Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek tedavi gören yaralıların sağlık durumlarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Hastane çıkışı açıklamada bulunan Vali Ünlü, "Üzücü bir kaza yaşadık. Emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun.

Gencecik polisimizi kaybettik. Savcılık konuyla ilgili soruşturma yürütüyor. Diğer yaralılarımızın sağlık durumları iyi" dedi.
Kaza sonrası lunaparkta inceleme yapılırken, olayla ilgili de soruşturma sürüyor.

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Lunapark kazasında komiser yardımcısı öldü, eşi ve beraberindeki 2 kişi yaralandı
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