Lunapark kazasında komiser yardımcısı öldü, eşi ve beraberindeki 2 kişi yaralandı

Kaza dün gece saatlerinde Hacı Hüseyin mahallesinde bulunan bir lunaparkta meydana geldi . Lunapark içerisindeki raylı oyuncak henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı 28 yaşındaki Sinem Gülşen Dilekçe, eşi Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Samet Dilekçe (31) ile beraber Şevval Akbaş (17) ve Fatma Akbaş (39) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Giresun Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.