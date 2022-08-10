Pankart açtım dalga geçtiler ama başkanım beni kırmadı

Ankara'nın Mamak Başak Mahallesi'nde ikamet eden Çaşmaz ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evlerine yaptığı ziyaretle büyük mutluluk yaşadı. Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret eden Erdoğan'ın evlerinin bulunduğu caddeden geçeceğini öğrenen Hatice Çaşmaz, "Bize çaya gelir misiniz?" yazılı pankart açtı. Pankartı gören Erdoğan'ın misafir olduğu Çaşmaz ailesi, ziyaret sırasında yaşananları anlattı:Cumhurbaşkanımızın özellikle çocukları kırmadığını biliyordum, o yüzden yanıma küçük kızım Zeynep'i de almıştım. Pankartla beklediğimi gören çevredekiler 'Hızla geçiyor seni görmez bile' diye dalga geçti. Onlara inat pankartı açıp bekledim ve Başkanımız da gördü. Göz göze geldik ve bana döndü. Beni görür görmez durdu. 'Evin nerede?' dedi, 'Evim karşıda Cumhurbaşkanım' dedim. Konuşa konuşa çıktık. Evin büyüğü gibi gayet doğal bir şekilde içeri girip oturdu. Tüm işlere nasıl yetiştiğini ve ülkeyi bu kadar başarılı nasıl yönetebildiğini merak ediyordum. O da 'Bu gücü Rabbim bana veriyor' dedi. Allah razı olsun evimizde misafir ettik, onur duyduk.Evde televizyon izliyordum, bir de baktım ki birlikte evimde oturuyoruz ve çay içiyoruz. Hoşgörülü biri. Çocukla çocuk, büyükle de büyük olan biri. Aileden biri gibiydi. Cumhurbaşkanımız ismimin Hamza olduğunu öğrenince torununun da adının Hamza olduğunu söyledi. Hamzaların çok yiğit ve cesur olduğunu, torununun da her gün kavga ettiğini, yaramazlık yapıp evi darmadağın ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanımız, torunu için 'Bundan sonra Hamza değil de Salih diyelim' diyerek espri yaptı.Anneme 'Boş yere uğraşma, gelmez' dedim. Cumhurbaşkanımızı karşımda görünce şaşırdım. Ekranda göründüğünden daha genç ve daha cana yakındı. Yaşıtımız gibi bizlerle şakalaştı.Annemin sarı kartona yazdığı çaya davet yazısını görünce gülmüştüm ama Cumhurbaşkanımız o pankartı görüp evimize geldi. İlk benimle selamlaştı, sesim titreyerek 'Hoş geldiniz' dedim. Çok güzel bir akşam geçirdik.Tayyip dedem sonunda bizim evimize de geldi. Çok mutlu oldum.ÇAŞMAZ ailesinin komşusu Meryem Tali ise, "Cumhurbaşkanımızın alçakgönüllü olduğunu biliyorduk ama canlı canlı şahit olmak çok güzeldi. Bir baktık ki gelmiş. Rüya gibiydi, rüya mı gerçek mi şaşırdık. Sağ olsun bakanlarımız da gelmişti. Televizyonlarda görüyorduk ama yanımızda aynı bizim gibiydi. Bizim babamız gibiydi. Ev sahibi kendisi gibiydi. Onu gördüğümüz için çok mutlu olduk" dedi.