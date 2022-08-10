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Giriş Tarihi: 10.8.2022

Saldırgan tanıdık çıktı

EMİR SOMER EMİR SOMER
SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Saldırgan tanıdık çıktı
İstanbul'da Alevi Derneği Başkanı Selami Sarıtaş'a yönelik saldırıyı, dernek üyesi Naki D.'nin azmettirdiği ortaya çıktı. Kartal'da yaşanan olayın ardından çalışma başlatan polis, kamera görüntülerinden saldırganların Serkan G. ve Ahmet Y. olduğunu belirledi. Dernekte yönetim kurulu üyesi olan Naki D.'nin başkanlık için mücadele ettiği Başkan Sarıtaş'ı, husumetinden dolayı darp ettirmek için Serkan G. ve Ahmet Y'yi ayarladığı iddia edildi. Polis, Naki D., Serkan G. ve Ahmet Y.'nin yanı sıra 10 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutukladı.
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Saldırgan tanıdık çıktı
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