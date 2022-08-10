Saldırgan tanıdık çıktı

İstanbul'da Alevi Derneği Başkanı Selami Sarıtaş'a yönelik saldırıyı, dernek üyesi Naki D.'nin azmettirdiği ortaya çıktı. Kartal'da yaşanan olayın ardından çalışma başlatan polis, kamera görüntülerinden saldırganların Serkan G. ve Ahmet Y. olduğunu belirledi. Dernekte yönetim kurulu üyesi olan Naki D.'nin başkanlık için mücadele ettiği Başkan Sarıtaş'ı, husumetinden dolayı darp ettirmek için Serkan G. ve Ahmet Y'yi ayarladığı iddia edildi. Polis, Naki D., Serkan G. ve Ahmet Y.'nin yanı sıra 10 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutukladı.