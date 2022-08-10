Son dakika! Bakan Kasapoğlu: Türkiye spor alanında bir markadır

"KONYA 2021 BUNUN ÖRNEĞİDİR"

Türkiye'nin artık bir spor ülkesi olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Türkiye artık bir spor ülkesi. Nereye gidersek gidelim, bir spor devriminin izlerini, somut eserlerini, insan kaynağını görüyoruz. Lisanslı sporcu sayısı 2002'de 278 binken şu an 12 milyon. Oranladığımızda; 2002'de binde 4, şu an yüzde 14. Bu sporun artık tabana yayılması demek. Nasıl oluyor bu? Biz 'devrim' diyoruz ya boşuna söylemiyoruz. 'Spor devrimi' diye bir ifademiz var, boşuna söylemiyoruz 'Spor devrimi' diye. İşte lisanslı sporcu sayısı binde 4'ten yüzde 14'e. Tesis sayısı 20 binlere yakın. Bu bir vizyon. Bu bir liderlik vizyonunun, onunla birlikte eşgüdümün, kordinasyonun ve topyekun bir anlayışın, zihniyetin eseri. Dolayısıyla dün akşamki muhteşem açılışta beni heyecanlandıran, duygulandıran pek çok nokta vardı. Temsilcimiz dahi olmayan branşlarda şimdi en tepede İstiklal Marşı'nı söyleten sporcular var. Bu bizim geldiğimiz noktada önemli bir aşama. Spor turizmi ve spor organizasyonlarında bir marka Türkiye. Konya 2021 bunun örneğidir ve Konya 2021 bunun sembolüdür" dedi.