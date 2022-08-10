Son dakika! Bakan Kasapoğlu: Türkiye spor alanında bir markadır

Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir TV programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Konya'daki 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış törenine dair konuşan Bakan Kasapoğlu, "Muhteşem bir açılışı dün akşam gerçekleştirdik, tribünlerde coşku apayrıydı. Bu yılın düzenlenen organizasyonları arasında, en yüksek katılımlı spor organizasyonu. Etkinlik sayısı açısından çok üst düzey bir organizasyon. 57 ülke üye ve 54 ülke katıyor, 4 bin 500'e yakın sporcu ve binlerce sporsever, 24 farklı branş" ifadelerini kullandı.
"KONYA 2021 BUNUN ÖRNEĞİDİR"
Türkiye'nin artık bir spor ülkesi olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Türkiye artık bir spor ülkesi. Nereye gidersek gidelim, bir spor devriminin izlerini, somut eserlerini, insan kaynağını görüyoruz. Lisanslı sporcu sayısı 2002'de 278 binken şu an 12 milyon. Oranladığımızda; 2002'de binde 4, şu an yüzde 14. Bu sporun artık tabana yayılması demek. Nasıl oluyor bu? Biz 'devrim' diyoruz ya boşuna söylemiyoruz. 'Spor devrimi' diye bir ifademiz var, boşuna söylemiyoruz 'Spor devrimi' diye. İşte lisanslı sporcu sayısı binde 4'ten yüzde 14'e. Tesis sayısı 20 binlere yakın. Bu bir vizyon. Bu bir liderlik vizyonunun, onunla birlikte eşgüdümün, kordinasyonun ve topyekun bir anlayışın, zihniyetin eseri. Dolayısıyla dün akşamki muhteşem açılışta beni heyecanlandıran, duygulandıran pek çok nokta vardı. Temsilcimiz dahi olmayan branşlarda şimdi en tepede İstiklal Marşı'nı söyleten sporcular var. Bu bizim geldiğimiz noktada önemli bir aşama. Spor turizmi ve spor organizasyonlarında bir marka Türkiye. Konya 2021 bunun örneğidir ve Konya 2021 bunun sembolüdür" dedi.
"BİR GURUR TABLOSUDUR"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da spor devriminde büyük bir destek verdiğini açıklayan Bakan Kasapoğlu, "İnsan yetiştirmeye ve yeni yıldızları kazanmaya devam edeceğiz. Dinamik bir alan ve bu dinamik alanın gerekleri var. Devlet olarak sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyiyle genç odaklı, hiçbir şeyi tesadüfe bırakmayan bir takım ruhu, zihniyeti ve çalışmasıyla. Temenni siyaseti gütmüyoruz. Biz bunu yaptık, daha iyisini de yapıyoruz diyoruz. Sporda geldiğimiz nokta, geçen akşamki tablo bir gurur tablosudur. Team Türkiye bunun en yakın sembolüdür, bizler için gururdur. 5. İslami Dayanışma Oyunları yeni bir başlangıçtır. Sporun manası ve ruhuyla uyumlu bir organizasyondur. Hoşgörünün, muhabbetin şehri Konya. 54 ülkeden katılan sporcular, her biri iyi niyetle geldiler, güzel hatıralarla dönecekler" diye konuştu.
YENİ İŞBİRLİKLERİ MESAJI
Yeni işbirliklerine imza atacaklarının müjdesini veren Bakan Kasapoğlu, "Dün devlet başkanları, üst düzey temsilciler buradaydı. Cumhurbaşkanımız onları kabul etti. Ben de onların Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile görüştüm, görüşmeye devam ediyorum. Türkiye'ye yönelik işbirliği yaklaşımları. Biz de kardeş ülkelere altyapımızı, en samimi yaklaşımımızla ortaya koyuyoruz. Bu buluşmanın diğer yönü de bu aslında. Spor diplomasisi, ülkeler arasındaki ilişkilerin spor aracılığıyla güçlendirilmesi. Bu konuda Türkiye model ve lider bir ülke. Biz de bu çabalarımıza yenilerini katacağız. İşbirliklerimizi güçlendireceğiz, dayanışmamızı daha yükseğe taşıyacağız" dedi.