En fazla dezenformasyona maruz kalan ülke Türkiye

Dijitalleşen
dünyada yeni medyanın
oluşturduğu tehditler,
yalan haberler ve
Türkiye'nin maruz kaldığı
dezenformasyon,
İletişim Başkanlığı'nın
düzenlediği "Yeni
Medya ve Dijital
Terörizm Çalıştayı"nda
masaya yatırıldı.
İletişim Başkanı
Fahrettin Altun, "Bu
yılın ilk 7 ayında 53 bin
202 siber saldırı gerçekleşti.
Dijital tehditlere
karşı etkin bir mücadele
yürütüyoruz" dedi.
Yeni medyanın
gelişmesiyle bilgi kirliliğinin
ve siber saldırıların
arttığını söyleyen
Altun, Türkiye'de
dijital medya haberlerine
güven oranının
2021 yılına göre yüzde
5 düşüş gösterdiğini,
oranın yüzde 36 olduğunu
açıkladı. Altun,
"Uluslararası araştırmalara
göre yalan ve
yanıltıcı haber konusundaki
endişe de
yüzde 62 seviyesinde.
Dünya üzerinde en
fazla dezenformasyona
maruz kalan ülkenin
Türkiye olduğu birçok
araştırmada ortaya
konuluyor. Türkiye
PKK/YPG ve FETÖ gibi
terör örgütlerinin sadece
fiziki saldırılarıyla
değil dezenformatif
saldırılarıyla da hedef
alındı, alınıyor. MİT
bünyesinde her geçen
gün niteliği değişen
teknik ve siber tehditler
karşısında etkin bir
mücadele yürütülüyor"
dedi.