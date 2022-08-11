En fazla dezenformasyona maruz kalan ülke Türkiye

Dijitalleşendünyada yeni medyanınoluşturduğu tehditler,yalan haberler veTürkiye'nin maruz kaldığıdezenformasyon,İletişim Başkanlığı'nındüzenlediği "YeniMedya ve DijitalTerörizm Çalıştayı"ndamasaya yatırıldı.İletişim BaşkanıFahrettin Altun, "Buyılın ilk 7 ayında 53 bin202 siber saldırı gerçekleşti.Dijital tehditlerekarşı etkin bir mücadeleyürütüyoruz" dedi.Yeni medyanıngelişmesiyle bilgi kirliliğininve siber saldırılarınarttığını söyleyenAltun, Türkiye'dedijital medya haberlerinegüven oranının2021 yılına göre yüzde5 düşüş gösterdiğini,oranın yüzde 36 olduğunuaçıkladı. Altun,"Uluslararası araştırmalaragöre yalan veyanıltıcı haber konusundakiendişe deyüzde 62 seviyesinde.Dünya üzerinde enfazla dezenformasyonamaruz kalan ülkeninTürkiye olduğu birçokaraştırmada ortayakonuluyor. TürkiyePKK/YPG ve FETÖ gibiterör örgütlerinin sadecefiziki saldırılarıyladeğil dezenformatifsaldırılarıyla da hedefalındı, alınıyor. MİTbünyesinde her geçengün niteliği değişenteknik ve siber tehditlerkarşısında etkin birmücadele yürütülüyor"dedi.