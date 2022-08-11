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Giriş Tarihi: 11.8.2022

En fazla dezenformasyona maruz kalan ülke Türkiye

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
En fazla dezenformasyona maruz kalan ülke Türkiye
Dijitalleşen dünyada yeni medyanın oluşturduğu tehditler, yalan haberler ve Türkiye'nin maruz kaldığı dezenformasyon, İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği "Yeni Medya ve Dijital Terörizm Çalıştayı"nda masaya yatırıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu yılın ilk 7 ayında 53 bin 202 siber saldırı gerçekleşti. Dijital tehditlere karşı etkin bir mücadele yürütüyoruz" dedi. Yeni medyanın gelişmesiyle bilgi kirliliğinin ve siber saldırıların arttığını söyleyen Altun, Türkiye'de dijital medya haberlerine güven oranının 2021 yılına göre yüzde 5 düşüş gösterdiğini, oranın yüzde 36 olduğunu açıkladı. Altun, "Uluslararası araştırmalara göre yalan ve yanıltıcı haber konusundaki endişe de yüzde 62 seviyesinde. Dünya üzerinde en fazla dezenformasyona maruz kalan ülkenin Türkiye olduğu birçok araştırmada ortaya konuluyor. Türkiye PKK/YPG ve FETÖ gibi terör örgütlerinin sadece fiziki saldırılarıyla değil dezenformatif saldırılarıyla da hedef alındı, alınıyor. MİT bünyesinde her geçen gün niteliği değişen teknik ve siber tehditler karşısında etkin bir mücadele yürütülüyor" dedi.

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En fazla dezenformasyona maruz kalan ülke Türkiye
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