Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün şehadetinin üzerinden 5 yıl geçti. SABAH 'a duygularını anlatan acılı anne Ayşe Bülbül, "Eren'siz 5 yıl bana 5 bin yıl gibi geldi. Onu çok özlüyorum" dedi. Şehadetinin 5'inci yıldönümünde Maçka ilçesi Köprüyanı Mahallesi'nde bulunan mezarı başında Eren'in annesi Ayşe, ağabeyleri Arif, Çağlar ve kız kardeşleri dualar okudu. Anne Ayşe Bülbül duygularını şöyle anlattı: "Acım hâlâ ilk gün gibi taze. Eren'siz 5 yıl bana 5 bin yıl gibi geldi. Önümde dağ gibi sınır oldu. İçim yanıyor, yüreğim çok acıyor. Dünya Eren'siz bomboş. Takdiri ilahi bu, yapacak bir şey yok. Benim evladım hayattayken yokluklar içinde yaşadı. O günleri hiç unutamam. Eren'imin küçük yaşta yapmış olduğu işleri kimse başaramazdı. Herkesin işine koşar, yardımsever birisiydi.Çalıştığı zamanlarda kazandığı parayla eve gelirken illa bir şey alır getirirdi. Onu çok özlüyorum. Bu acı gittikçe artıyor, özlemim hiç bitmiyor. Onun resimlerine bakarak, elbiselerini koklayarak günlerimi geçiriyorum. Eren'im vatan için şehit düştü. En çok isteği ise askere gitmek, o hainlere karşı mücadele vermekti. Devletimiz çok büyük. Onun kanını yerde bırakmadı. Onu şehit edenleri, hainleri kısa sürede yok etti. Allah devletimizden, milletimizden Eren'imi unutmayanlardan razı olsun." Ağabeyi Arif Bülbül ise Eren'e olan özlemlerinin hiç bitmediğini belirterek şunları söyledi: "Bana koşarak geldiği anlar gözümün önüne geliyor. Kardeş acısı tarif edilemez. Babam ile Eren'im ahirette beraberler." Diğer ağabey Çağlar Bülbül de "13 kardeşiz, Eren bambaşkaydı. En çok isteği askere gidip vatanı için mücadele etmekti. Kardeşim, hainlerin kurşunlarıyla şehit oldu. Onunla gurur duyuyoruz" dedi.