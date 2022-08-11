Son dakika! Bakan Soylu: Kazan Vadisi’nde, biri turuncu kategoride 3 terörist etkisiz

Son dakika haberi: PKK terör örgütünün Türkiye'de barınmasının tamamen engellemek amacıyla Hakkari'de bir hafta önce başlatılan Eren Abluka-29 operasyonu kapsamında, teröristler Çukurca İlçesi Meşeli Mahallesinde tespit edildi. İstihbarata dayalı nokta operasyonda, Jandarma SİHA. ANKA ve Hava Kuvvetlerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda 1'i turuncu kategoride yer alan 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla bir hafta önce Hakkari'de "Eren Abluka-29 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay" operasyonu başlatıldı. Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda Jandarma ve Polis Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 632 personel görevlendirildi.

1'İ TURUNCU KATEGORİDE 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonu kapsamında, teröristlerin Çukurca İlçesi Meşeli Mahallesinde olduğuna dair istihbarı bilginin alınmasının ardından bölgede İHA'larla çalışma yapıldı. Meşeli Mahallesi Kazan bölgesinde, Jandarma-SİHA, ANKA ve Hava Kuvvetlerinin desteğiyle 1'i turuncu kategoride olan 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

"YA TESLİM OLUN, YA SARI TORBA KAÇINILMAZ"

3 teröristin etkisiz hale getirildiğini sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Sülemyan Soylu, "Ya teslim olun, ya sarı torba kaçınılmaz. Gece yine boş durmadık. Eren Abluka-29 İç Güvenlik Operasyonu kapsamında Hakkari Çukurca Kazan Vadisinde, biri turuncu kategoride üç terörist etkisiz.