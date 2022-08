Alman selzedenin yardım isyanı

Almanya'nın Rheinland Pfalz Eyaleti'nde bulunan Bad Neuenahr Ahrweiler kentindeki sel felaketinde 134 kişi yaşamını yitirdi. Ahrweiler ve kente bağlı çok sayıda kasaba sel felaketinde büyük zarar gördü. Yüzlerce binanın yıkıldığı felakette binlerce insan evsiz kaldı. Ancak aradan 13 ay geçmesine rağmen, insanlar adına toplanan yardım paralarının büyük kısmı hâlâ insanlara ulaştırılamadı.Devletin kaderine terk ettiği halk, başının çaresine bakarken, yardım paralarının alınabilmesi için yerine getirilmesi gereken bürokrasi, isyan ettirdi. Basına açıklama yapan selzedeler, Alman devletine isyan ettiler. Selzede Alexander Stodden, içinde bulunduğu çaresizliği, "Ne inşaat işçisi var, ne inşaat malzemesi. 2 milyon euro zararım var. Kaos devam ediyor. Bad Neuenahr hâlâ bir harabe" sözleriyle dile getirdi. Gerd Gasper, Yatırım Bankası'ndan yardım talebine cevap gelmediğine isyan ederken, Paolo Tondello ise "Uykusuz geceler geçirdim. Siyasiler verdikleri sözleri tutmadılar. Yardımlar ulaşmadı. Parayı sağdan soldan bulduk. Tamir masraflarını cebimizden ödedik. Bugüne kadar hak ettiğimiz paranın ancak yüzde 20'sini alabildik" diye yakındı.Kordel kasabasının Belediye Başkanı Medard Roth ise "İnsanlar ölü bir köyde yaşadığımızı söylüyor. Kasabamız için çok önemli olan anaokulunu bile ancak yıllar sonra açabileceğiz" diyerek çaresizliği dile getirdi. Ahrweiler Belediye Meclisi Başkanı Peter Diewald, "10 bin hanede yaşayan 18 bin insan etkilendi. 5 bin bina zarar gördü. Kamuya ait 20 bina yıkıldı. Altyapı büyük hasar gördü. Hâlâ inceleme aşamasında. İncelemenin ne kadar süreceği belli değil. Sonra planlama ve yeniden inşa başlayabilir. 15 milyar euroluk yardım fonundan sadece yüzde 3'lük bir bölüm onaylandı. İnsanlar bu nedenle evlerini yaptıramıyor" dedi.MUHABİRİMİZ Fatih Yılmaz'ın izlenimleri: Gün boyu Ahrweiler ve Sinzig şehirlerini gezdim. Sel felaketinin üzerinden 13 ay geçmesine rağmen hâlâ her köşebaşında selin izlerini görmek mümkün. Tabiri caizse savaştan çıkmış gibi. İnsanlar günlük yaşamına dönmüş ama karşılaştığım, konuştuğum selzedelerle ilgili söyleyebileceğim en önemli tespitim şu: İnsanlarda müthiş bir bezginlik ve umutsuzluk hâkim. Cadde ve sokaklarda hâlâ altyapı çalışmaları bitmemiş. Her yerde iş makineleri, kapalı yollar var. Her yer şantiye görünümünde.Sinzig'de bir tamirhane işleten Orhan Er işlerin çok ağır yürüdüğünü belirterek şöyle konuştu: Normal iş akışımıza dönemedik. Herhalde bu yılın sonunda artık normale dönmeyi umuyoruz.Daniel Bartz: Evimde 3 metreyi geçen su vardı. Benim şansım, kiracı olmamdı. Ev sahibi de sigortalı olduğu için zararı olmadı. Biz de yardım ve bağış paralarıyla kurtardık durumu. Önümüzdeki kış umarım doğalgaz sıkıntımız olmaz. Olmazsa zaten artık odun almaya başladık.Bölgeyi yakından tanıyan iletişim uzmanı Stefan Slaby, sosyal medyadan, çalışmaların ağır aksak yürümesine isyan etti. Slaby, paylaşımının altına bir kadının, "Peki oradaki sel mağduru insanlar nihayet yardım paralarını alabildi mi" sorusuna, şu cevabı verdi: Bölgede bir sürü grayder, iş makineleri ve inşaat makinelerinin alanda çalıştığı düşünülüyor olabilir. Ama bu böyle değil. İnsanlar kendi başlarına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu kahrolası bir utanç. Para olsa dahi inşaat işçisi yok ki.