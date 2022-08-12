Başkan Erdoğan gençlerle bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni'ne katıldı. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan açılış töreninde Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar konuşma yaptı. Sonrasında tanıtım filmi gösterildi. Törende konuşan Başkan Erdoğan, "Bünyesindeki bir milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek fiziki büyüklüğüyle ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz. Biliyorsunuz hâlihazırda ülkemizin en büyük kütüphanesi Ankara'daki Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde yer alan hedef 5 milyon ciltlik kitap kapasitesine sahip millet kütüphanesidir. Burasının da millet kütüphanesi gibi haftanın her günü yirmi dört saat açık olacağını, kullanıcılara her türlü imkânın sağlanacağını, ikramların yapılacağını öğrenmekten memnuniyet duydum" dedi.
"KİTAP SAYISINI ÜÇ KAT ARTIRARAK 70 MİLYONA ÇIKARDIK"
Erdoğan, "İstanbul'da Rami Kışlası'nı bu yıl sonuna kadar inşallah o da bitiyor. Çok daha büyük bir kütüphaneye dönüştürmek için çalışıyoruz. Büyükşehir il ve ilçe belediyelerimizin hizmete sunduğu millet kütüphaneleri de kendi muhitlerinde önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı tüm okullarda kütüphaneler kurulmasını sağladık. Böylece kısa sürede 57 binin üzerinde okulumuzu kütüphaneye kavuşturduk. Okullarımızdaki kütüphanelerde bulunan kitap sayısını da kısa sürede üç kat artırarak 70 milyona çıkardık. İnşallah yıl sonuna kadar bunu 100 milyona tamamlayacağız. 'Seni yaratan Rabb'inin adıyla oku' İnşallah Medeniyet Üniversitemizdeki gençlik bizleri yaratan Rabbimizin adıyla okuyor ve okumaya da inanıyorum ki devam edecektir" şeklinde konuştu.
"KÜTÜPHANELER OLMADAN YAPAMAYIZ"
Erdoğan, "Şayet bizim millet olarak bir medeniyet davamız medeniyetimizi ihya etme sevdamız varsa bunu kütüphaneler yapmadan, olmadan yapamayız. Zira binlerce yıla sari medeniyetimizin esası tefekkürdür, ilimdir, irfandır. Kitabın ve hikmetin rehberliğinde yol yürümektir. Kültürümüzde ilim sahipleri gölgesinde soluklandığımız birer cennet ağacı, eserleri ise fikri açlığımızı giderdiğimiz meyveleri olarak görüyoruz. Kimi yazar ve düşünürler ise cenneti envai çeşit kitapla dolu görkemli bir kütüphaneye benzetmişlerdir. Bu teşbihin sebebi kütüphanelerin bilgiye, erdeme, öğrenmeye ve ilim tahsiline açılan kapı hakikatine giden yollardan biri olmasıdır" ifadelerini kullandı.
"HER KİTAP BİR ALİMDİR. HER KİTAP BİR DOSTTUR"
Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Dostlarla sohbetin tadını anlatmaya bile gerek duymuyorum. Ancak bize yüzlerce alimle dostluk kurup onlarla feyizli sohbetlere dalma imkanı veren bir araç daha vardır. O da kitaplardır. Gerçekten de her kitap bir alimdir. Her kitap bir dosttur. Her kitap bir alemdir. Hayret duygumuzun diri kalmasını kitaplara borçluyuz. 'Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu' buyuran inancımız bize beşikten mezara kadar ilimle meşgul olmamızı tavsiye ediyor. Atalarımız da kılıçla fethedilen toprakların ancak kalemle tutulabileceğini öğütlüyor. Bunun anlamı bilgiyle donanmış, ilim yolculuğundan kopmamış bir milletin beka meselesi yaşamayacağıdır. Medeniyetimizin altın yıllarının kütüphanelerimizin de zenginliğiyle göz kamaştırdığı dönemler olması asla tesadüfi değildir. Kitap ve kütüphaneyle irtibatı kopan milletlerin bırakın insanlığa yol göstermesini, ayakta kalabilmesinin imkânsız olduğunu biliyoruz. Kitaba sırtını dönen cehaletin zifiri karanlığından kurtulamaz. Edebiyat dünyamızın öncülerinden Allah rahmet etsin. Merhum Nuri Pakdil 'Okumadığın gün karanlıktasın' buyuruyor. Çocukları, gençleri ve yetişkinleri kitapla buluşturacak, kitabı ve okumayı sevdirecek projeler üretmeyi istikbalimiz adına hayati önemde görüyoruz. Bunun için de okullarımızdan başlayarak hayatımızın her alanının merkezine kitabı okumayı dolayısıyla kütüphaneyi yerleştirmek istiyoruz."
BAŞKAN ERDOĞAN GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ
Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından kurdele kesimi yapıldı. Erdoğan, daha sonra açılışı yapılan kütüphaneyi gezdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezî Derslik Binası Açılış Töreni sonrasında gençlerle bir araya geldi