Başkan Erdoğan gençlerle bir araya geldi

"HER KİTAP BİR ALİMDİR. HER KİTAP BİR DOSTTUR"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Dostlarla sohbetin tadını anlatmaya bile gerek duymuyorum. Ancak bize yüzlerce alimle dostluk kurup onlarla feyizli sohbetlere dalma imkanı veren bir araç daha vardır. O da kitaplardır. Gerçekten de her kitap bir alimdir. Her kitap bir dosttur. Her kitap bir alemdir. Hayret duygumuzun diri kalmasını kitaplara borçluyuz. 'Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu' buyuran inancımız bize beşikten mezara kadar ilimle meşgul olmamızı tavsiye ediyor. Atalarımız da kılıçla fethedilen toprakların ancak kalemle tutulabileceğini öğütlüyor. Bunun anlamı bilgiyle donanmış, ilim yolculuğundan kopmamış bir milletin beka meselesi yaşamayacağıdır. Medeniyetimizin altın yıllarının kütüphanelerimizin de zenginliğiyle göz kamaştırdığı dönemler olması asla tesadüfi değildir. Kitap ve kütüphaneyle irtibatı kopan milletlerin bırakın insanlığa yol göstermesini, ayakta kalabilmesinin imkânsız olduğunu biliyoruz. Kitaba sırtını dönen cehaletin zifiri karanlığından kurtulamaz. Edebiyat dünyamızın öncülerinden Allah rahmet etsin. Merhum Nuri Pakdil 'Okumadığın gün karanlıktasın' buyuruyor. Çocukları, gençleri ve yetişkinleri kitapla buluşturacak, kitabı ve okumayı sevdirecek projeler üretmeyi istikbalimiz adına hayati önemde görüyoruz. Bunun için de okullarımızdan başlayarak hayatımızın her alanının merkezine kitabı okumayı dolayısıyla kütüphaneyi yerleştirmek istiyoruz."