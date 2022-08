Gıda ürünlerine % 35’e varan indirim geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan 2 milyar 300 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üretim kapasitesine sahip 34 adet hidroelektrik santrali (HES) açılışını yaptı. Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Erdoğan, enerji ve gıda fiyatları konusunda da müjde niteliğinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan özetle şunları söyledi:Hidroelektrik santralleri için kurulan barajlar, sulamadan balıkçılığa ilave pek çok imkânı beraberinde getiriyor. Türkiye gibi kaynakları sınırlı bir ülke için sudan elektrik üretimi sayesinde yurtiçinde kalan paranın kritik kalkınma yatırımlarında kullanılması en az diğer hususlar kadar önemlidir. Hükümete geldiğimizde bu anlayışla hidroelektrik yatırımları seferberliği başlattık.Ilısu Prof. Doktor Veysel Eroğlu, Deriner, Ermenek, Borçka, Batman ve Obruk gibi yüksek kapasiteli hidroelektrik santrallerini ülkeye kazandırdık. Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesine yıllık 1.9 milyar kilovatsaate yakın katkı sağlayacak en yüksek barajımız Yusufeli de bitme aşamasına gelmiştir. Hidroelektrik potansiyelini daha hızlı harekete geçirmek için 2003'te özel sektörün bu alandaki yatırımlarının önünü açarak tarihi bir adım attık.Hidroelektrik üretim kapasitemizi kısa sürede 2.5 kat artırarak 44 milyar kilovatsaatten 110 milyar kilovatsaate çıkardık. Halihazırda ülkemizin toplam kurulu gücünün üçte birini hidroelektrik oluşturmaktadır. Ülkemizde yanan her 3 lambadan birinin elektriği, su kaynaklarımızdan gelmektedir. Bugün dünyada 9'uncu sırada yer aldığımız hidroelektrik gücümüze, 34 yeni tesis daha kazandırıyoruz. Kamu-özel sektör işbirliğiyle 20 farklı ilimizde faaliyete geçecek 34 hidroelektrik santralimiz, 653 kilovatsaat kurulu güce ve yıllık 2.3 milyar kilovatsaat enerji üretim kapasitesine sahip. Yatırım bedeli 16 milyar lirayı bulan bu santraller ülkemize yıllık 2.7 milyar lira ekonomik fayda sağlayacak. Kendilerini 6 yılda amorti edecek hidroelektrik santrallerimiz ardından uzun yıllar boyunca ekonomimize katma değer sağlamaya devam edecek.Son 20 yılda ülkeye, bugün açılışını yapacağımızla birlikte 605 yeni hidroelektrik santrali kazandırmak ve toplam rakamı 730'a çıkarmakla gurur duyduk. Kendi hükümetimizden önce bu sayı sadece 125'ti. Sulama ve içme suyu amaçlı olanlarla birlikte şimdi toplam baraj sayımız 930'u bulmuştur. Ülkemizin toplam su depolama kapasitesini 180 milyar metreküpün üzerine çıkarmamız sayesinde en kurak mevsimlerde bile artık susuzluk yaşamıyoruz. Sayısını 370'e çıkardığımız tesislerle ülkemiz nüfusunun üçte ikisine toplamda 4.9 milyar metreküp sağlıklı ve sürekli içme suyu sağlayacak yatırımlar yaptık. Hatta ülkemiz sınırlarını da aşıp denizin altına döşediğimiz borularla KKTC'ye suyu götürdük. Laf üretmedik, iş ürettik. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Külliye'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyeti de kabul etti.BİZlaf değil, iş üretiyoruz. Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar... Talimatı aldılar, bundan böyle koyun, kuzu etinde yüzde 25 indirim, bunu başlattık. Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı'yla da konuştum. Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle, onların da satışına başlayacağız. Ülkemizin her yerinde malum koyun-kuzu geçerli değil. Karadeniz'de daha çok büyükbaş makbuldür. Bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. 1300 tane Tarım Kredi Kooperatifi marketi var. Bunun yanında diğer özel sektörün de sayısı çok fazla, onlar ne yapar bilmem ama biz Tarım Kredi olarak bu indirimi yapacağız. Tarım Kredi'nin diğer ürünlerinde de... Şeker, buğday, un, zeytinyağı, ayçiçeği yağı bütün bunlarda özellikle 30-40 çeşit üründe de. Bu ürünlerde süratle indirime gidecek. Sen kâr amacıyla çalışmayacaksın. Sen başa baş noktasında benim vatandaşımı koruyacaksın.TÜRKİYE, Avrupa'da en büyük 2. hidroelektrik potansiyele sahip. 20 şehirde bulunan 15 adedi depolamalı, 19 adedi nehir tipi olmak üzere kamu-özel sektör işbirliği ile tamamlanan ve toplamda 16 milyar TL'ye mal olan 34 adet tesis ile yıllık 2 milyar 300 milyon kilovatsaat hidroelektrik enerji üretilecek. Bu tesislerin ekonomiye yıllık katkısı 2 milyar 700 milyon TL olacak.ÜLKEMİZİNen büyük kalkınma projesi GAP'ın en büyük adımlarından biri olan 8 barajdan oluşan Silvan Projesi'ni de süratle tamamlayacağız. Projenin ana yapısı olan ve ülkemizin Atatürk Barajı'ndan sonraki 2. büyük eseri olacak Silvan Projesi yakında faaliyette olacak.HER alanda kalkınmanın altyapısını önemli ölçüde tamamladık. Şimdi sıra asıl hedeflerimizde; yani 2053 vizyonumuzu hayata geçirmekte. 11 yıl önce 2053 yılı hedeflerimizi paylaştığımızda birileri bize saldırmıştı. Türkiye'nin elde ettiği her kazanımı değersizleştirmeye çalışanları üzüntüyle takip ediyorum. Dünyada kendi ülkesinin felaketinden medet umacak sefil bir güruhun yaşadığı bir başka yer var mıdır, bilmiyorum.18 Mart Çanakkale Köprüsü... Başlarken bizimle dalga geçtiler. 'Bu olur mu?' Tabii bunlara göre olmaz. Bunların aklı bunu almaz. Biz oralarda yeri geldi günler bekledik ya ama şimdi 6 dakikada karşıdan karşıya geçiyorsun. Aynı şeyi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yaptık. Bunlar kalkacak da Şanlıurfa ile Adıyaman'ı köprü ile ulaştıracak? Bunlar medeniyet dediğin zaman sadece İstanbul, İzmir, Ankara, bunları anlıyorlar. Biz ne dedik? Batı'da ne varsa Doğu'da, Güneydoğu'da da o olacak. Medeni olmak budur, çağı yakalamak budur.