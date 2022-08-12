Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Teğmen Ömer Bağra şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit harekatı bölgesine teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. Açılan ateş sonucu Piyade Teğmen Ömer Bağra şehit düştü.

MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı şehit teğmen için yayımladığı bağsağlığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 12 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" denildi.

VALİLİK ACI HABERİ DUYURDU

Siirt Valiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, teröristlerin taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Ömer Bağra şehit oldu. Açıklamada, "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu şehit olan Hemşehrimiz Piyade Teğmen Ömer Bağra'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabrı cemil diliyoruz. Aziz Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.