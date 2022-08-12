Türkiye’nin Otomobili Kuzey Marmara Otoyolu’nda görüntülendi! Kamuflajlı, 100 kilometre hızla...

Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş'ın Türkiye'nin Otomobili'ni gece saatlerindeki sürüş anı, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kameraya yansıdı.
100 KİLOMETRE HIZLA VE KAMUFLAJLI
Test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin Otomobili Togg'un saatte yaklaşık 100 kilometre hızla seyrettiği ve kamuflajlı olduğu görüldü.
GELECEK YILIN İLK ÇEYREĞİNDE PİYASAYA ÇIKACAK
Togg'un C-SUV modelinin gelecek yılın ilk çeyreğinde pazara çıkması bekleniyor. Türkiye'nin Otomobili'nin test ve deneme süreçleri devam ediyor.
Togg test sürüşünde görüntülendi | Video
BAŞKAN ERDOĞAN DA YERLİ OTOMOBİLİ KULLANMIŞTI
Öte yandan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde Togg'un en son prototipinin test sürüşünü yapmıştı.