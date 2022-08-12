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Giriş Tarihi: 12.8.2022 20:27 Son Güncelleme: 12.8.2022 20:41

Türkiye'nin Otomobili Kuzey Marmara Otoyolu'nda görüntülendi! Kamuflajlı, 100 kilometre hızla...

AA
Türkiye’nin Otomobili Kuzey Marmara Otoyolu’nda görüntülendi! Kamuflajlı, 100 kilometre hızla...

Türkiye, yerli otomobil Togg'u heyecanla beklerken yeni bir görüntü daha geldi. Türkiye'nin Otomobili, Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, yerli otomobili gece saatlerinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kullanırken görüntülendi. Togg'un saatte yaklaşık 100 kilometre hızla seyrettiği ve kamuflajlı olduğu görüldü.

Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş'ın Türkiye'nin Otomobili'ni gece saatlerindeki sürüş anı, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kameraya yansıdı.

100 KİLOMETRE HIZLA VE KAMUFLAJLI

Test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin Otomobili Togg'un saatte yaklaşık 100 kilometre hızla seyrettiği ve kamuflajlı olduğu görüldü.

GELECEK YILIN İLK ÇEYREĞİNDE PİYASAYA ÇIKACAK

Togg'un C-SUV modelinin gelecek yılın ilk çeyreğinde pazara çıkması bekleniyor. Türkiye'nin Otomobili'nin test ve deneme süreçleri devam ediyor.

Togg test sürüşünde görüntülendi | Video

BAŞKAN ERDOĞAN DA YERLİ OTOMOBİLİ KULLANMIŞTI

Öte yandan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde Togg'un en son prototipinin test sürüşünü yapmıştı.

Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde katıldığı "Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"nin ardından test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin otomobili Togg'un test sürüşünü gerçekleştirmişti.

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Türkiye'nin Otomobili Kuzey Marmara Otoyolu'nda görüntülendi! Kamuflajlı, 100 kilometre hızla...
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