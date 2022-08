Yandaş medyada maaş kavgası

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, Halk TV, TELE 1 ve KRT kanallarının CHP ile İyi Parti'den her ay düzenli maaş aldığı yönündeki iddiası tartışma konusu oldu. Denizli'de konuşan İnce, şunları kaydetti: "Halk TV, TELE 1, KRT, CHP ve İyi Parti'den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim.Bizi haber yaptıklarında 'Maaşı keseriz' diye tehdit ediyorlar, sonra 'Bu ülkeye demokrasi getireceğiz' diyorlar." TELE 1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İnce'ye cevap vererek, "Bu sistem sizi buruşuk bir peçete gibi kenara attı" ifadesini kullandı. İnce'nin Yanardağ'a yanıtı ise "Şerefimin üzerine yemin ederim ki her ay CHP ve İyi Parti'den para alıyorsun. Sende şeref varsa, yemin et bakalım almadığına" şeklinde oldu.Eline aldığı 200 TL'lik banknotu göstererek, "Bakın bu 200 lira. Buruşmamış hali. Bu 2018'den önceki İnce. Buruşturduk bunu, yenildik. Değerine bakıyorum, gene 200 lira. Sokakta gene karşılığı var. Hafif bir ütüye ihtiyacı var. Yine 200 lira" diyen İnce, sözlerini şöyle sürdürdü: "Merdan Yanardağ sen mangırsın mangır. Sen ne ütü tutarsın, ne buruşursun. Tamam ben buruştum diyelim. Millet yine ütüler, düzeliriz." İnce'ye bu kez Twitter'dan yanıt veren Yanardağ, "Şerefi olan, o seçim gecesi milyonlarca insanı yüzüstü bırakmaz, söz verdiği gibi meydana, milletin karşısına çıkardı. Sen önce o gecenin hesabını ver. Biz ciddi iş yapıyoruz, soytarılık değil" dedi. İnce'nin buna karşılığı da "Seçim gecesi nerede olduğumu sana para verenlere, seçimde 12 bin sandığa gözlemci koymayanlara sor" şeklinde oldu.Yanardağ, TELE 1'den yayınlanan son açıklamasında ise şunları kaydetti: "CHP ile zaman zaman yaptığımız hizmet anlaşmaları var. Onların mitingini canlı olarak yayınladığımız zaman bunun karşılığında bir bedel alıyoruz."AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan yayınlara imza atan kanallarla ilgili iddialar bununla sınırlı kalmadı. 10 yıl boyunca CHP'nin ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek de CHP'nin Hazine'den alınan 650 milyon liranın 100 milyonunu Halk TV, KRT ve ANKA ile anket firmalarına verdiğini anlatmıştı. Sözcü gazetesi yazarları Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar arasında da Artı 1 televizyonunun kuruluşuna ilişkin tartışma yaşanmıştı. Özdil, 21 Haziran 2021'de Twitter'da Dündar'ı ima ederek, "Dürüst ve güvenilir araştırmacı gazetecilerin SBK (Sezgin Baran Korkmaz) aşına su katmak istemem ama SBK'nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD'de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor" demişti.