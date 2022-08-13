Direksiyonda sekreteri varmış! CHP’li başkanın resmi makam aracı gece yarısı kaza yapmıştı...

ARACI KONTROL ETMİŞ

Ayrıca ilçe emniyet müdürlüğü yetkilileri; olay sırasına yakın bir zaman diliminde belediye meydanında yaşanan çok taraflı başka bir kavga olayına giden Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün kaza yerine gelerek kaza yapan aracı kontrol ettiğini bildirdi. Özel kalem personeli Fadime Özdemir'in gece saat 01.20'de Başkan Fatih Gürbüz'ün makam aracıyla nereye gittiği ise merak konusu oldu. Özdemir'in Foça Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sedat Özdemir'in kardeşi olduğu belirtilirken hasarlı makam aracının kaza sonrası bir çekici ile Bursa'ya gönderildiği iddia edildi.