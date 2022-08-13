Direksiyonda sekreteri varmış! CHP’li başkanın resmi makam aracı gece yarısı kaza yapmıştı...

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'e tahsisli resmi makam aracının ilçe sınırlarında gece yarısı kaza yapmasının ardından başlayan tartışma sürüyor. Başkan Gürbüz'ün kullandığı ve sarhoş olduğu iddia edilen olayla ilgili kaza sonrası resmi polis tutanağı ortaya çıktı. Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdiği bilgi notunda dikkat çeken ayrıntılar yer aldı.
PARK HALİNDEKİ ARACA ARKADAN ÇARPMIŞ
Kayıtlarda; olay yerinin Foça Barış Caddesi üzeri olduğu ifade edilirken maddi hasarlı trafik kazasının 01:20 sularında olduğu yazıldı. Polis merkezine gelen Nadiye Nezir Makineci isimli kişinin Barış Caddesi üzerinde park halinde bulunan aracına bir aracın çarptığını, yaşlı oldukları için rapor tutamadığını belirterek görevlilerden yardım istediği anlatıldı.
KAZAYI BEN YAPTIM DEDİ
İlçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine gittiklerinde aracın başında makam şoförü Cengiz Şaşmaz yerine Belediye Başkanının Özel Kalem Sekreteri Fadime Özdemir'in olduğunu gördü. Özdemir'in polis ekiplerine 'belediyede görevli olduğunu, kazayı kendisinin yaptığını beyan ettiği' belirtildi. Yapılan alkol ölçümünde Özdemir'in alkolsüz olduğu ve ehliyetinin bulunduğu yazıldı.
ARACI KONTROL ETMİŞ
Ayrıca ilçe emniyet müdürlüğü yetkilileri; olay sırasına yakın bir zaman diliminde belediye meydanında yaşanan çok taraflı başka bir kavga olayına giden Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün kaza yerine gelerek kaza yapan aracı kontrol ettiğini bildirdi. Özel kalem personeli Fadime Özdemir'in gece saat 01.20'de Başkan Fatih Gürbüz'ün makam aracıyla nereye gittiği ise merak konusu oldu. Özdemir'in Foça Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sedat Özdemir'in kardeşi olduğu belirtilirken hasarlı makam aracının kaza sonrası bir çekici ile Bursa'ya gönderildiği iddia edildi.