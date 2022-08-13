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Giriş Tarihi: 13.8.2022 14:44 Son Güncelleme: 13.8.2022 15:40

Direksiyonda sekreteri varmış! CHP'li başkanın resmi makam aracı gece yarısı kaza yapmıştı...

ERTAN GÜRCANER
Direksiyonda sekreteri varmış! CHP’li başkanın resmi makam aracı gece yarısı kaza yapmıştı...

CHP’li Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’e tahsisli resmi makam aracının gece yarısı kaza yapmasının ardından emniyet tutanakları ortaya çıktı. Gece saat 01:20 sıralarında meydana gelen kaza sırasında aracı Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’ün özel kalem sekreteri Fadime Özdemir’in kullandığı belirtildi. Olay yerinde tutulan kaza tutanağının özel kalem personeli olarak görev yapan Özdemir adına düzenlendiği belirtildi. Makam sekreterinin gece saat 01.20’de resmi plakalı araçla nereye gittiği ise merak konusu oldu. Özdemir’in Foça Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sedat Özdemir’in de kardeşi olduğu belirtildi.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'e tahsisli resmi makam aracının ilçe sınırlarında gece yarısı kaza yapmasının ardından başlayan tartışma sürüyor. Başkan Gürbüz'ün kullandığı ve sarhoş olduğu iddia edilen olayla ilgili kaza sonrası resmi polis tutanağı ortaya çıktı. Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdiği bilgi notunda dikkat çeken ayrıntılar yer aldı.

PARK HALİNDEKİ ARACA ARKADAN ÇARPMIŞ

Kayıtlarda; olay yerinin Foça Barış Caddesi üzeri olduğu ifade edilirken maddi hasarlı trafik kazasının 01:20 sularında olduğu yazıldı. Polis merkezine gelen Nadiye Nezir Makineci isimli kişinin Barış Caddesi üzerinde park halinde bulunan aracına bir aracın çarptığını, yaşlı oldukları için rapor tutamadığını belirterek görevlilerden yardım istediği anlatıldı.

Olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği de vurgulanırken kavşakta park halindeki araca Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'e ait makam aracının arka sol köşesinden çarpması sonucu meydana geldiği vurgulandı.

KAZAYI BEN YAPTIM DEDİ

İlçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine gittiklerinde aracın başında makam şoförü Cengiz Şaşmaz yerine Belediye Başkanının Özel Kalem Sekreteri Fadime Özdemir'in olduğunu gördü. Özdemir'in polis ekiplerine 'belediyede görevli olduğunu, kazayı kendisinin yaptığını beyan ettiği' belirtildi. Yapılan alkol ölçümünde Özdemir'in alkolsüz olduğu ve ehliyetinin bulunduğu yazıldı.

ARACI KONTROL ETMİŞ

Ayrıca ilçe emniyet müdürlüğü yetkilileri; olay sırasına yakın bir zaman diliminde belediye meydanında yaşanan çok taraflı başka bir kavga olayına giden Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün kaza yerine gelerek kaza yapan aracı kontrol ettiğini bildirdi. Özel kalem personeli Fadime Özdemir'in gece saat 01.20'de Başkan Fatih Gürbüz'ün makam aracıyla nereye gittiği ise merak konusu oldu. Özdemir'in Foça Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sedat Özdemir'in kardeşi olduğu belirtilirken hasarlı makam aracının kaza sonrası bir çekici ile Bursa'ya gönderildiği iddia edildi.

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Direksiyonda sekreteri varmış! CHP'li başkanın resmi makam aracı gece yarısı kaza yapmıştı...
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