Diyarbakır’da eş zamanlı terör operasyonu: 42 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt mensuplarının yakalanması amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında, il merkezi ve Silvan, Çınar, Bismil ile Ergani ilçesinde 65 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, bugün sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Polis Özel Harekât Timleri'nin destek verdiği operasyonda, 42 kişi yakalandı. 23 kişinin ise, gözaltına alınmasına yönelik polisin çalışmaları sürüyor. Polisin ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda ise, 2 tabanca, çok sayıda mermi, hakkında toplatma kararı bulunan yayınlar, örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 42 kişi ifade işlemleri için emniyete götürüldü.