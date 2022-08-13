En büyük üniversite kütüphanesi açıldı: Okul kütüphanelerinde hedef 100 milyon kitap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği "Aile Okulu Tanıtım" programına katıldı. Erdoğan yaptığı konuşmada şöyle dedi:Aile en büyük zenginliğimiz, dayanak noktamız, aidiyet duygusunu kazandığımız sığınağımızdır. Hayata dair tüm anlamları, milli ve manevi değerleri zihnimize ve kalbimize ilk olarak bu eğitim yuvasında mühürleriz. Aile, bir toplumun başlama noktası olduğu gibi, muhafaza edilmediği takdirde, toplumların yok olduğu yer de olabilir. Aile, sadece mensupları arasındaki ilişkiyi düzenlemez, toplumun gücünü, sıhhatini, ayrıca toplumsal ilişkilerin niteliğini belirler. Aile kurumunun güçlü olduğu ülkelerde toplumsal meseleler kendi içinde kolaylıkla çözülür.Üzülerek ifade ediyorum ki, aile kurumu tüm dünyada hedef haline geldi. Tüm dünyada, aileyi zedeleyen farklı yaşam tarzlarının bir moda gibi hızla yayılmasına direnebilen ender toplumlardanız. Bunun sırrı, başlı başına bir yaşam sanatı olan aile kültürümüzdür. Hiçbir zaman unutmayalım ki, güçlü aileler toplumların bağışıklık sistemini oluşturur. Böyle toplumlar dış etkilere, ideolojik saldırılara, onu tahrip etmek isteyen tüm girişimlere karşı koruma altındadır.GEÇTIĞİMİZgünlerde Ankara Mamak'ta Hüseyin Gazi Cemevi'nde Alevi-Bektaşi temsilcileri ile muharrem orucunu açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Nevşehir'de düzenlenen Hacı Bektaş-ı Veli 751. Anma Yılı etkinliklerine katılacak. Etkinliğe, Türkiye'nin dört bir yanından Alevi temsilcilerin katılımı bekleniyor./ ANKARA