İçişleri Bakanlığı, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak

İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) olmayan ancak kendilerinde bulunduğunu iddia ettiği bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerektiğini belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 33'üncü maddesinde, seçmen kütüğünün oluşturulması ve Yüksek Seçim Kurulu'nca seçmenlere ait hangi bilgilerin temin edildiğinin yer aldığı hatırlatılarak, anılan kanunun 47'nci maddesinde ise seçmen kütüğünün siyasi partiler ile hangi usullerle paylaşılacağı belirtildiği ve işlemlerin bu mevzuat çerçevesinde yürütüldüğü vurgulandı. Seçmen kütüklerinin, YSK tarafından seçime girmeye hak kazanan siyasi partiler ile paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, "İlgili kanun ve mevzuat bu kadar açık iken birçok kez seçimlere katılan Sayın Kılıçdaroğlu açıklamaları ile YSK'yı ve bilgi güvenliğini, YSK'ya seçmen bilgisini sağlayan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nü zan altında bırakmıştır" denildi. Kılıçdaroğlu'nun, kendilerinde bulunduğunu iddia ettiği bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerektiği, aksi takdirde suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi. ANKARA