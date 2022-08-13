İzmir Büyükşehir Belediyesi yarım asırlık ağacı kesti!

AK PARTİLİ DAĞ: ''HANGİ PROJENİZE ENGEL OLDU O YARIM ASIRLIK ÇINAR? YAZIKLAR OLSUN''

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Şemikler Mahallesi 6276 Sokak üzerinde, yol çalışması yaparken, yaklaşık yarım asırlık fıstık çamı, yol ortasında kaldı. Büyükşehir Belediyesi, 50 yıllık ağacı başka bir yere taşıyıp ağacın yaşamasını sağlamazken ağacı olduğu yerde kesti. Ağaç kesme görüntüleri ise vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntü kaydeden vatandaşlar, 'Yazıklar olsun. Kaç senelik ağaç' gitti diye tepkisini gösterdi.

Ağaç kesme görüntülerini paylaşan ve olaya tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, ''Anladık hizmetten, icraat ve projeden bihabersiniz. Anladık ortaya elle tutulur, gözle görülür bir eser koyamıyorsunuz. Anladık bir fidan bile dikemiyorsunuz. Anladık anladık da bari olanı yıkmayın. Hangi projenize engel oldu o yarım asırlık çınar? Yazıklar olsun.'' İfadelerini kullandı.

VİCDANI BU KIYIMA NASIL ELVERDİ?

AK Parti İzmir Tanıtım ve Medya Başkanı Dilaver Kişili de, ''Karşıyaka'daki bu yarım asırlık çam ağacını yaşatmak çok mu zordu? İzmir'e aşık(!), sözde çevreci CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e soruyoruz: Taşıyamaz mıydı? Bir kaşık suda fırtına koparan vicdanı, kendi eliyle yaptığı bu kıyıma nasıl elverdi?'' ifadelerini kullandı. AK Parti İzmir Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Sefa Şahin ise, ''Ormanlar yanarken 'Helikopter alacağız' diye para toplayan ancak helikopterin 'H'sini bile almayan CHP'li Tunç Soyer, şehrin göbeğindeki yarım asırlık çam ağacını bir emirle 5 saniyede kestirdi! Lafa gelince doğa dostu; gel gör ki doğa düşmanı, doğa katili Tunç Soyer! Yazık.'' dedi. AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Keseli de, ''Biz güzel Karşıyaka'mızı yeşillendirirken, onlar 50 yıllık fıstık çamını kesiyor. Biz çöpleri toplarken onlar çöplüğe çeviriyor. Takdir kamuoyunun ve kıymetli Karşıyakalılarındır'' paylaşımında bulundu.