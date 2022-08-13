Pençe-Kilit bölgesinde nokta operasyonu: 3 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Zap ve Avaşin-Basyan Vadisi ile Metina Dağı bölgesinde başlatılan 'Pençe-Kilit' operasyonunu devam ediyor. Kuzey Irak'taki PKK kamplarının teröristlerden temizlenerek güvenli bölgeler oluşturulması amacıyla Mehmetçiğin ilerleyişi kararlı bir şekilde devam ediyor. Terör örgütünden temizlenen bölgelerde kurulan üs alanlarına yönelik saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla nokta operasyonu yapıldı. İHA (İnsansız Hava Aracı) ve gözetleme vasıtalarıyla yerleri tespit edilen teröristler, Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı'ndan kalkan F16 savaş uçağının gerçekleştirdiği nokta atışıyla vuruldu. Operasyonda, 3 terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Öte yandan, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 250'ye yaklaştı.