Pençe-Kilit’ten acı haber! Siirtli teğmen şehit oldu

Irak'ınkuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu Siirtli Piyade Teğmen Ömer Bağra şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.Zap ve Avaşin- Basyan Vadisi ile Metina Dağı bölgesinde kurulan üs alanlarına yönelik saldırı hazırlığı nda olan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla yapılan operasyonda ise Diyarbakır 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı'ndan kalkan F-16 savaş uçağı ile söz konusu PKK'lı teröristler nokta atışıyla vuruldu. Operasyonda, 3 terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Öte yandan Eren Abluka-29 Operasyonu kapsamında Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı'nca tespit edilen 3 sığınak ve mağara içerisinde füze, patlayıcı madde, silah ve mühimmat ele geçirildi. Çukurca kırsalında ele geçirilen sığınak ve mağaralarda yapılan aramalarda, 1 AT-4 füze, 2 Bixi makineli tüfek, 2 keskin nişancı tüfeği, 3 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 M4 tüfek, 1 RPG-7 roketatar, 1 susturuculu tabanca, 1 av tüfeği, 37 roket mühimmatı, 60 el bombası, 1 havan mühimmatı, 12 bin adet çeşitli çaplarda mühimmat, 2 kilogram C4 patlayıcı ile muhtelif gıda, yaşam tıbbi malzemesi ele geçirilerek imha edildi.