Sel afetininin yıldönümünde Bozkurtlu vatandaşlar SABAH’a konuştu: Devlet işte burada

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde geçen yıl 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin üzerinden bir yıl geçti. SABAH, sel felaketinin yıldönümünde ilçede sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Bozkurt'ta 65 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise bulunamadığı sel felaketi sonrasında ilçenin neredeyse tamamı harabeye dönmüştü. Felaketin ardından yapılan çalışmalarla ilçe bir yıl gibi kısa sürede yeniden ayağa kaldırıldı. Selin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar ilk günden bu yana hızla sürüyor.Yıkılan binaların yeniden yapılması, altyapının yenilenmesi ve ilçeden geçen derenin ıslah edilerek güvenli bir hale getirilmesi için çalışmalar yapıldı. Altyapı büyük oranda yenilenirken, doğalgaz, elektrik ve iletişim hatlarının döşenmesi için çalışmalar büyük bir hızla sürüyor. 649 konut ve 123 işyerinin yapımı büyük oranda tamamlandı. Çalışmalarda sona gelinen Bozkurt Sanayi Sitesi'ndeki 2 fabrika ve 53 işyeri ise kısa süre içinde teslim edilecek. Ezine Çayı'ndaki iki köprü ise tamamlandı.Bozkurt'ta yaşayan vatandaşlardan Emine Derya (64), sel felaketinde adeta cehennemi yaşadıklarını söyledi. İlçeye felaketin ardından bir yıl sonra ilk kez geldiğini söyleyen Derya, "Bozkurt'u tanıyamadık. Burası resmen sıfırlanmış. Otogar yeniden yapılmış, dükkânlar ve pazar aşağıya taşınmış. Bu çay dardı, çok genişlemiş. Allah devletimizden razı olsun" ifadelerini kullandı.Esnaf Mustafa Tezel (71) ise, "Devlet bir yılda Bozkurt'u ayağa kaldırdı. Selin olduğu andan itibaren buradalardı. Bir yılda çay genişledi, yeni köprülerimiz yapıldı, yıkılan işyerlerimiz de yapıldı. Şimdi TOKİ'lerimiz de yapılıyor. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun" diye konuştu.Gülten Tezel ise, "Devletimizin bütün ekipleri sahada. Gece gündüz durmadan çalışıyorlar. Bozkurt yeniden inşa ediliyor. Yapılan bu çalışmayı görünce çok mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.Emekli imam Salim Sazak da, köprülerin yüksekliğine dikkat çekerek, "Köprüler muhteşem olmuş. Bir sel bu köprüye ulaşıp da hiçbir şekilde yıkamaz. Biz devletimizden razıyız" dedi.BozkurtKaymakamı Murat Atıcı, ilçede sürdürülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi: "Zarar gören 585 konut yıkıldı. Kot altında kalan 55 ev ise kamulaştırıldı. 5 bölgede 649 konutun yapımı devam ediyor. Bu yıl sonunda teslim edilmesi bekleniyor. Sel öncesi 4 köprü vardı, tamamı yıkılmıştı. 2 köprünün yapımı bitti, 3 köprünün daha yapımı devam ediyor. Dere 30 metreden 72 metre genişliğe çıkarıldı, yan yol geçişleriyle beraber toplam 82 metre genişliğe ulaşmış olacak. Toplam 123 tane meydanda dükkân yapılıyor. Bunun yanında hükümet konağı, emniyet, bir ortaokul ve pansiyon binası, anaokulu restorasyonu, halı saha, sentetik saha ve 500 kişilik kapalı spor salonu inşaatları devam ediyor. Sanayi sitesinde de ikisi fabrika olmak üzere 52 dükkânın yapımı tamamlandı, haftaya teslimatları yapılacak. Daha önce Bozkurt'ta doğalgaz yoktu. Çalışmaları sürüyor. Ekim ayında vatandaşlarımız doğalgaza kavuşmuş olacak."