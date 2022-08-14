Bu sinsi oyunu birlikte bozacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Nevşehir'de düzenlenen Hacı Bektaş-ı Veli 751. Anma Yılı etkinliklerine katıldı. Birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Erdoğan'ın konuşmasından önemli satırbaşları şöyle:Bundan 751 yıl önce Hakk'a yürüyen Hacı Bektaş Veli Hazretleri başta olmak üzere bu toprakları imanları ile yoğurarak Anadolu'yu vatanımız haline getiren tüm alpleri erenleri gönül sultanlarını rahmetle anıyorum. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi daim eylesin.Dünyanın dört bir yanına yayılan Hacı Bektaş Veli irfanı bugün de yolumuzu aydınlatmayı sürdürüyor. Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Ahi Evran, Mevlana, Seyyid Mahmut Hayrani gibi hak dostu önderlerimizin bize bıraktığı mirasa ne kadar sıkı sarılırsak geleceğimize de o derece güvenle bakabiliriz.Bir süredir İçişleri ve Kültür Bakanlıklarımızın koordinasyonunda milli birlik ve beraberlik çalışması yürütüyoruz. Ülkemizdeki 1585 Cemevinin tamamı ziyaret edilerek Alevi Bektaşi vatandaşlarımızın toplam 8 bin 740 talebi belirlendi. Bu taleplerin 5 bin 600'ü hızla karşılandı, diğer taleplerle ilgili olarak çalışma yapılıyor. İnşallah bu da yakında neticelenecek. Çeşitli illerimizde temeli atılan ve yapımı tamamlanan 8 cemevi ile ilgili toplu bir töreni de yakında gerçekleştireceğiz.Kimi Avrupa devletlerinin ülkemizdeki her kesim gibi Alevi Bektaşi vatandaşlarımız üzerinde oynamaya çalıştıkları kirli oyunu sizlerin de gördüğüne inanıyorum. Alevi-Bektaşi toplumunu İslam'dan kopartmaya çalışarak atılan ilk adımın devamı, insanlarımızı birbirine düşman etmek olacaktır. Nitekim bu yönde sergilenen pek çok oyun ve provokasyonun örneklerini her gün takip ediyoruz. İnşallah birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, müştereklerimize daha sıkı sahip çıkarak bu sinsi ve alçak oyunu hep birlikte bozacağız.Anadoluirfan ve medeniyetinin temel yapı taşlarından Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a yürüyüşünün 751. yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma programı Hacıbektaş Belediye Meydanı'nda gerçekleştirildi. Programa 58 ilden Alevi Bektaşi dedesi katıldı. Hacı Bektaş Veli Müzesi ve Dergâhının hikâyesini anlatan film gösterimi izlendi. Alevi Bektaşi dedeleri akşam duası etti. Gülbang söylendi, ikrar oyunu sergilendi. Hacı Bektaş Veli 751. yıldönümü etkinlikleri tema filmi gösterimi izlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bir konuşma yaptı. Program kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bektaş Veli Dergâhı'nı ziyaret etti.Ülkenindört bir yanından etkinliğe atılan vatandaşlar da birlik ve beraberlik mesajları verdi, hain emelleri olanlara karşı mücadele kararlılıklarını dile getirdi.Avanos'tan geldim gurur verici bir etkinlik. Alevi Sünni hepimiz biriz.Hz pirin de dediği gibi "Bir olalım, iri olalım, diri olalım" hainlere fırsat vermeyelim.Birliğimizi ve kardeşliğimize kast edenlere en güzel cevap bu tür etkinlikler oluyor.Daha önce Çorum'da Sivas ve Maraş'ta yaşanan kötü olaylar yeninden olmayacak. Bizleri bölmeye kimsenin gücü yetmez.Ülkemizde barış huzur, kardeşçe yaşam istiyoruz.Irk, din, dil ayrımı yapılmaksızın herkese eşit muamele yapılsın.Bayrağımızın altında huzur içinde yaşayalım.Edirne'den Kars'a biz biriz. Kürt, Türk, Alevi, Çerkez hepimiz kardeşiz. Bizi bölmek isteyen hainler emellerine ulaşamayacak.Kimse birliğimizi dirliğimizi bozmaya çalışmasın.Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı'nın ardından Hacı Bektaş Veli Dergahı ve Müzesi'ne geçti. Burada dua eden ve yetkililerden bilgi alan Başkan Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ, Mustafa Şen ve Vedat Demiröz ile AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da eşlik etti.