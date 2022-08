Kuruluşun 21. yılını kutlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Bir olduk, 21 olduk

VATANDAŞLARA İKRAMLAR

Hamza Dağ, şunları söyledi:

"Partimizin kuruluş yıl dönümünü, yalnızca yarın gerçekleştireceğimiz etkinliklerle kutlamayacağız. Ülkemizin dört bir yanında, 81 ilimizde bugün kurulan ak noktalarda vatandaşlarımıza ikramlar yapacağız, 81 ilin ve 972 ilçenin her bir meydanında stant kurarak, hem ikramlarda bulunacak hem de Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemizin her bir ferdi için kaleme aldığı mektubu vatandaşlarımıza takdim edeceğiz. Bu mektupta Genel Başkanımız, AK Parti'nin 20 yıllık iktidarında ortaya koyduğu çalışmaların mahiyetine ve gelecek vizyonuna yer vermiştir. Mektupta liderimiz, milletimize verdiği destekten, kurucularımıza ve üyelerimize ise yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür etmektedir. Yine her ilçede kurucu olan üyelerimize de bu mektuplar bizzat hanelerine bazen teşkilat tarafından bazen de posta yoluyla iletilmiştir. Yine bugün 11 milyon üyemize Cumhurbaşkanımızın mesajını inşallah ileteceğiz. 1 hafta boyunca 81 ilin tamamında açık hava faaliyetlerini yaptık. 'Bir olduk 21 olduk' sloganımız ile Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımızla bugüne kadar birlikte çekilmiş fotoğrafların bir kesimini billboardlarda kullanmış olduk."