Piyasaları daha da rahatlatacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Çorum'da yapımı tamamlanan 78 eserin açılış törenine katıldı. Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan satırbaşları şöyle:Yiğidin harman olduğu yer Çorum. Bugün de aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz. Aradan geçen yıllarda zorluklarla karşılaşsak da Türkiye'ye hizmet davamızda asla geri adım atmadık. Milletimiz ve ülkemiz için hayal kurmaktan vazgeçmedik. Ülkemizin her karış toprağında mührümüz var. 81 vilayetimizin tamamına eserlerimizle mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz. Birileri masa kurup sabahakşam iftira üretirken, biz eser ve hizmet üretiyoruz. Birileri sahte gündemlerle ömür tüketirken biz Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi yapmak için uğarışıyoruz. Yeri geliyor Ukrayna, yeri geliyor Rusya'dayız. Niye? Çünkü biz Türkiye'yiz.Dördüncü sondaj gemimiz Abdülhamid Han'ı Mavi Vatan'a yolcu ettik. Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğalgaz keşfi gibi Abdülhamid Han'ın da milletimize güzel haberler vereceğine inanıyoruz. Enerjide de Türkiye'yi çok farklı bir konuma taşıyacağız. Avrupalılar "Kışı nasıl geçireceğiz" diye kara kara düşünürken biz şimdiden enerji arz güvenliğimizi garantiye alacak stratejik çalışmalar yürütüyoruz.Koyun ve kuzuda yüzde 25 indirim yaptık. Pazartesiden itibaren büyükbaşta da yüzde 30-35 indirime gidiyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri'nden alışverişinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Piyasaları böylece daha da rahatlatacağız. Zincir marketler de kendilerine çekidüzen verecekler.Teröristlerin tepelerine tepelerine biniyoruz. Bunu da başkalarının emanet silahları ile değil yerli ve milli imkânlarla elde ettiğimiz helikopter ve SİHA'larla yapıyoruz. Türkiye'nin çıkarlarını gözetmekten başka derdimiz yok. CHP'li belediyelerdeki hırsızlık, ahlaksızlık vakaları almış başını gidiyor. Zaten Bay Kemal, Baykal'ı kasetle devirerek gelmedi mi? Bay Kemal, unutma bu terör örgütlerinden sana yâr olmaz. Polisimize el kaldıranların yanında olanlardan bir şey olmaz.Sungurlu OSB'de 6 milyarlık yatırımla barut, fişek, kapsül üretim tesisi kuruyoruz. 3 fabrikadan oluşan tesisin ilk etabı 2023 Mayıs ayında hizmete alınacak.Orada bir pankart görüyorum. 6'lı masa menüsü diyorlar. Herhalde siz bu menüyü görmüşsünüz. Ne var bu menüde: Yalan çorbası, koltuk kebabı, Kandil dolması, Selo kahvaltısı, Washington portakalı var. Ye yiyebildiğin kadar.