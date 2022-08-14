Şehit teğmen, Kürtçe ağıtlarla uğurlandı

PENÇE-KİLİT Operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Ömer Bağra'nın cenazesi, baba ocağı Siirt'in Şirvan ilçesi Nallıkaya Köyü'nde defnedildi. Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından karayoluyla Nallıkaya Köyü'ne getirilen şehit Bağra'nın cenazesi, köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından helallik için baba evine götürüldü. Şehidin ailesi, ay yıldıza sarılı şehidin naaşına sarılarak Kürtçe ağıt yaktı. Vatandaşların omuzlarında evden çıkarılan cenaze daha sonra defnedilmek üzere köy mezarlığına götürüldü.Okunan duanın ardından cenaze toprağa verildi. Törene, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Şirvan ilçesinin çevre köylerinden çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin düğün hazırlıkları yaptığı öğrenildi.