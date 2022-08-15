AK Parti kadın kollarından diplomasi atağı

AK Parti kadın kollardı, Türkiye'de kadın alanında yapılan tüm faaliyetlerin özetinin yer aldığı bir dosya hazırlayarak Türkiye'de görev yapan 68 büyükelçiye ulaştırdı. Keşir hazırladıkları broşürde, kadına yönelik şiddetle mücadelede yapılan yasa değişikliğinden, iş kanuna, hayata geçirilen ulusal eylem planlarından ŞÖNİM ve dünyaca ünlü KADES uygulamasına, eğitim alanında yapılan düzenlemelerden devlet desteklerine kadar hayata geçirilen uygulamaların yer aldığını söyledi. "Kadın üzerinden Türkiye karşıtlığına karşı tüm dünyaya doğru bilgiyi vermeyi amaçlıyoruz" diyen AK Parti Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir "Sadece politik gazete manşetlerinden göründüğü gibi olmadığını AK Parti hükümetlerinin kadın alanında yaptığı reform niteliğindeki çalışmaları tek tek anlattık" diye konuştu.