AK Parti kadın kollarından diplomasi atağı

Türkiye'deki kadın haklarını pekiştirmek adına son 20 yılda yapılanlar İngilizce, Almanca ve Türkçe olarak mektup yazıldı ve broşürler hazırlandı. Türkiye'de kadın hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında atılan adımların yurt dışında bilinmediğini belirten Keşir, Türkiye'de kadın alanında yapılan tüm çalışmaları Türkiye'de görev yapan 68 büyükelçiye ulaştırdıklarını belirtti.

AK KADINLARDAN DİPLOMASİ ATAĞI



AK Parti kadın kollardı, Türkiye'de kadın alanında yapılan tüm faaliyetlerin özetinin yer aldığı bir dosya hazırlayarak Türkiye'de görev yapan 68 büyükelçiye ulaştırdı. Keşir hazırladıkları broşürde, kadına yönelik şiddetle mücadelede yapılan yasa değişikliğinden, iş kanuna, hayata geçirilen ulusal eylem planlarından ŞÖNİM ve dünyaca ünlü KADES uygulamasına, eğitim alanında yapılan düzenlemelerden devlet desteklerine kadar hayata geçirilen uygulamaların yer aldığını söyledi.

"TÜM DÜNYAYA DOĞRU BİLGİYİ VERMEYİ AMAÇLIYORUZ"

"Kadın üzerinden Türkiye karşıtlığına karşı tüm dünyaya doğru bilgiyi vermeyi amaçlıyoruz" diyen Ayşe Keşir, "Sadece politik gazete manşetlerinden göründüğü gibi olmadığını AK Parti hükümetlerinin kadın alanında yaptığı reform niteliğindeki çalışmaları tek tek anlattık. İyi işler yaptık broşürlerde özet halinde anlattık. Türkiye'nin kadın alanında yaptığı düzenlemelerin büyük bir çoğunluğu Avrupa ülkelerinde yok. Hiç gündeme gelmeyen hiç hayal edilmeyen başlıkları biz hayata geçirdik. İyi hal uygulamasından KADES e kadar attığımız her adımın hem bilinmesi hem de diğer ülkelere rehber olması Türkiye'nin özellikle kadın çalışmalarındaki yanlış algı ve bilginin düzeltilmesine katkı sunmak için böyle bir çalışma yaptık" diye konuştu.

"TÜRKİYE MARKA DEĞERİNİN AŞAĞI ÇEKİLMESİNE ASLA İZİN VERMEYİZ"



Avrupa parlamenterleri ile birebir görüşmeler yapmayı planladıklarını aktaran Keşir, "AK Parti'nin 20 yıllık hikâyesi ve hedefini anlatmak adına girişimimiz var. Yapıları yüz yüze Avrupa'da anlatacağız. Türkiye'nin kadın eksenli çalışmaları aktaracağız. Türkiye marka değerinin yalan yanlış bilgilerle aşağı çekilmesine asla izin vermeyiz. AK Parti karşıtlığı üzerinden bir Türkiye konumlandırılıyor. Kadın alanında yapılan icraatların tamamını yapan AK Parti hükümetidir. Son 20 yılda eğitimden istihdama kadar kadının geldiği nokta ortada. Kız çocuklarının okullaşma oranları, kadınların iş hayatına başlamaları ve hayatın her alanında söz sahibi olmaları, başörtüsü yasağının kaldırılması gibi devrim niteliğindeki adımları anlatacağız. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin doğru anlatılmasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE KARŞI ÖN YARGILARI KIRACAĞIZ"



Yurt dışında Türkiye'nin kadınlarla ilgili yapılan çalışmalardan haberinin olmadığını ve ön yargılı yaklaştıklarını belirten AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Dış İlişkiler Başkanı Fatma Ataseven, "BM 48. İnsan Hakları Genel Kuruluna akademisyen kimliğim bir video gönderdik. Türkiye'de 20 yılda kadınlarla ilgili yapılan düzenlemelerin anlatıldığı bir video hazırladık. Avrupa konseyine mektup gönderdik. Almanya federal meclisine de aynı şekilde mektup ve broşür gönderdik. Oralarda Türkiye hakkında ön yargı var ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Türkiye'nin attığı adımlar tam anlamıyla orada bilinmiyor. Bu ön yargıları kıracağız" dedi.