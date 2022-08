Çıtları çıkmadı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, Halk TV, TELE 1 ve KRT kanallarının CHP ile İyi Parti'den her ay düzenli maaş aldığı yönündeki iddiası kamuoyunda tartışılıyor. TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Yanardağ, Muharrem İnce'nin iddialarını kabul etmesi ve "CHP ile zaman zaman yaptığımız hizmet anlaşmaları var. Onların mitingini canlı olarak yayınladığımız zaman bunun karşılığında bir bedel alıyoruz" ifadeleri, gözleri gazeteci cemiyeti ve sendikalarına çevirdi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Muharrem İnce'nin iddiaları hakkında konuşmak istemedi ve "Politikanın konusu. Çok da meslek konusu değil" derken, Çağdaş Gazeteciler Derneği konuyla ilgili açıklama yapmadı.Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, "Bu konuda ben bir şey söylemek istemiyorum. Politikanın konusu. Çok da meslek konusu değil. Siyasete girmek istemiyorum. Hiç politikaya girmek istemiyorum. Dediğim gibi bu sonuçta politika. Muharrem (İnce) beni de hiç ilgilendirmiyor. O konular beni ilgilendirmiyor. Gazetecileri ilgilendiren konular bizim konularımız" ifadelerine yer verdi. Çağdaş Gazeteciler Derneği yetkilileri de muhabirimizin konuyla ilgili sorularına dönüş yapacaklarını söyledi ancak geri dönüş yapılmadı.MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP'den ve İYİ Parti'den her ay düzenli maaş alıyor" şeklindeki açıklamada bulundu. Tele 1 Televizyonu Genel Yönetmeni Merdan Yanardağ da, "CHP ile zaman zaman yaptığımız hizmet anlaşmaları var. Onların mitingini canlı olarak yayınladığımız zaman bunun karşılığında bir bedel alıyoruz" dedi. Muharrem İnce, kendilerine ekranlarında yer vermeyen muhalefet medyasına yönelik, "Haraca bağlamışlar bütün muhalefet belediyelerini. Her bir belediyeden haraç alıyorlar resmen. Aylık maaş alıyorlar" ifadelerini kullandı.