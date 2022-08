17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 23 yıl geçti... "Her afetten sonra aklıma gelir"

"HERKES SORUYORDU NEREDE BU DEVLET DİYE"

İDO'yla birlikte Yalova'ya geçtik ve orada gördüğümüz felaket senaryosuydu. Binlerce ceset yerlerdeydi ve ceset torbaları yoktu. Çiller yanımda Ecevit'i ve Demirel'i aradı acilen konuya müdahale edilmesi gerektiğini anlattı. Gece saat 3'te Gölcük Donanma'ya gelmiştik. Kapkaranlıktı. Değirmendere, Karamürsel ardından Kocaeli. Burada gördüğümüz tablo insanın ne kadar çaresiz olduğunu ortaya koyuyordu. Karşı karşıya kaldığımız sıkıntılarda yetemeyeceğimiz durumlar söz konusu olabilir. 23 sene önce bugün 18 bin 373 vatandaşımızı kaybettik. 23 yıl önce aldığımız ders ki her afetten her zorluktan ders alıyoruz. Aldığımız ders bize birçok adım attırdı. Ondan öncekilerde, ondan sonrakilerde çok adım attırdı. Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz. Türkiye deprem ülkesidir. AFAD İçişleri bakanlığına bağlandığından bu yana karşı karıya kalmadığımız afet kalmadı. Afetler 4 kat arttı o tarihten bu yana. Her afetten sonra her sıkıntıdan sonra aklıma gelir anlatmaya da utanırım ama televizyonlarda muhabirlerin uzattığı mikrona ülkemizin insanlarının söylediği tek bir cümle vardı "Nerede bu devlet?". Tek bir kula bile biz nerede bu devlet dedirtmedik. O günden bugüne 23 yıldır bu çektiğimiz acılar ve travmalar üzerine herkes elinden geleni yaptı. Gücümüzün yettiği kadar afete dayanıklı bir Türkiye ortaya koymaya çalıştık. Dirençli şehirler yapmaya devam ediyoruz.

"AYASOFYA'NIN MİNARELERİ KADAR DİK OLUN"

Devlet eski devlet değil, Türkiye eski Türkiye değil. Felaketler sonrası başımız eğik olabilirdi. Ne yapacağız biz diyebilirdik. Ama demedik. Bir millet olarak Ayasofya'nın minareleri kadar dik olun. Kimseye başınızı eğmeyecek kadar dik olun. Eksiklerimiz olur mu illaki olur. Yaptıklarımızda hatalarımız olur mu illaki olur. Ama biz bu millete yanlış yapmayız biz sırtımızı dönmeyiz bu memlekete bu yüzden elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Depremlerde 3 temel prensip vardır öncesi, olay anı ve sonrası. Öncesi için çalışıyoruz, olay anında da çalışıyoruz, olay sonrasında da çalışıyoruz. Bütün kurumlar yan yana ve el birliğiyle çalışıyor. 2 buçuk yılda 61 bin afet sonrası konutu yaptık. Şehirlerde konut yapacağız , ben sizden AFAD konutu istemiyoruz ben sizden milletimize lüks konutlar yapmanızı istiyorum dedi sayın Cumhurbaşkanımız ve o binalar yapıldı yapılmaya da devam ediyor. 2021 yılını Türkiye Afet Yılı olarak ilan ettik. Bu yılı da Türkiye Afet Önleme Yılı ilan ettik. Bu konulara dair çalışmalarımızı ve tatbikatlarımızı yapıyoruz. Yangınlara dair, depreme dair, sele dair tüm felakatlere dair çalışma yapıyoruz. Ama bir derdimiz var biz afetle uğraşıyoruz ama bir de yalan afetiyle karşı karşıya kalıyoruz. Siyaset her yerde yapılabilir. Yalan söylenmemesi lazım. Hem genel ahlakımıza hem inancımıza dair yalan söylenmez. Baraj patladı diyorlar Allah'ını severseniz barajın patlamadığını mı anlatalım yoksa bizden yardım bekleyen hamile kadını kurtarmakla mı uğraşalım? Yapabileceğimiz bir şey var mı deyip eliniz taşın altına sokmaları lazım. Biz Müslüman bir devletiz. Bunlarla da aynı zamanda uğraşıyoruz. Gurur duyun helikopterlerle köylere jenaratör getirdik. Hiç kimseyi yalnız bırakmadık. Bütün hazırlıklarımızı İstanbul'a yaşanacak 7,5'lik deprem için yapıyoruz. Ne zaman yaşanacak bilmiyoruz ama gücümüz yettiğince yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.Konuşmalar sonrası deprem şehitleri için Kuran tilaveti okuması ve dua edilmesinin ardından , deprem anıtının bulunduğu noktaya gidilerek, deprem şehitleri için denize karanfil bırakıldı