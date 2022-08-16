İzmirli depremzedelere bir kötü haber daha: CHP, AK Parti’nin önergesini reddetti

Tunç Soyer'in geçtiğimiz aylarda depremzedelerin örgütlü olduğu İZDEDA Derneğini ziyareti sırasında sorunun çözümüne ilişkin öneriye sıcak bakıp destek söz verdiğini hatırlatan depremzedeler; "Biz siyasetçi değiliz. Biz siyasete yön veren, destek veren kişiler de değiliz. Biz deprem mağduruyuz. Ortada bir mağduriyet var. Bu mağduriyetimizin giderilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarından destek beklerken hele hele Büyükşehir Belediye Başkanımız 'Her türlü desteği vereceğiz' derken böyle bir durumla karşılaşmış olmak bizleri derinden yaraladı. 30 Ekim'de 6.9 ile sarsılmıştık. Geçtiğimiz Çarşamba günü meclis toplantısında duyduklarımız, gördüklerimiz karşısında 9.9 şiddetinde bir deprem daha yaşadık. Maalesef siyasi basamak olarak kullanıldık. Bizi siyasete alet ettiler" diye konuştu.

Tek isteklerinin yerinde dönüşüm olduğunu belirten depremzedeler Başkan Soyer'e; "Bizi 30 yılı aşkın bir süredir yaşadığımız mahallemizden komşularımızdan koparmayın. Biz yerinde çözüm istiyoruz." çağrısında bulundu.

25 AİLE KURA DIŞI KALDI

30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir depreminde 117 vatandaşımız hayatını kaybetti. Binin üzerinde bina ağır hasarlı olduğu için yıkıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yıkılan binaların yerine 5 bin 40 konutluk dev proje için harekete geçti. Fakat depremin en çok vurduğu Bayraklı'da kat sayısı 7'den 5'e düşürüldü. Durum böyle olunca yapılan kura çekiminde 25 aile kura dışı kaldı.

AK PARTİNİN ÖNERGESİ CHP TARAFINDAN RET EDİLDİ

AK Parti Grubu geçtiğimiz günlerde imar planlarında trafo alanı olarak işli TEİAŞ'a ait 5 bin metrekarelik alanın imar plan değişikliği yapılarak 600 metrekarelik bölümünün konut alanına dönüştürülmesi için Büyükşehir Belediye Meclisine önerge verdi. Önergede plan değişikliğinin meclisten geçmesi durumunda TOKİ'nin çevre düzenlemesi ile birlikte söz konusu alana 25 daireden oluşan bir apartman yapacağı belirtildi. Komisyonlardan gelen önerge CHP'li meclis üyelerinin oyları ile reddedildi. CHP Grubunun önerge mecliste görüşülürken "Sorunu hükümet çözsün" yönündeki söylemleri meclisten müjdeli haber bekleyen depremzede 25 aileyi derinden üzdü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in depremzedelerin örgütlü olduğu İZDEDA Derneğini ziyareti sırasında çözüme sıcak baktığını belirten depremzedeler; "Tüm bu söylemlerden sonra Çarşamba günü gerçekleştirilen meclis toplantısında bambaşka bir havayla karşılaştık. Yaşananları büyük üzüntü ile karşıladık." diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Depremzedeler mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini talep etti.