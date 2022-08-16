Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden hükümlülerin elektrik faturalarıyla ilgili açıklama:

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Tutuklu gazetecilere elektrik faturası kesildi" şeklinde haberler yayımladığı anımsatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Ceza İnfaz Kurumlarında bulundurulabilecek eşya ve maddeler hakkında yönetmeliğin 'elektrikli eşyalar' başlıklı 9'uncu maddesinde 'aydınlatma dışındaki elektrik giderleri hükümlü tarafından karşılanır' hükmü yer almakta olup, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 17 Haziran 2005 tarihinden itibaren uygulanmaktadır. Öte yandan, kurumlarımızda barındırılan hükümlü ve tutukluların ilaç, aydınlatma, ısınma ve benzeri temel insani ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanmaktadır."