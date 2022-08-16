Diyarbakır annelerinin sesi dünyaya duyurulacak

Diyarbakır'da bölücü terör örgütünün dağa kaçırdığı evlatlarını almak için HDP Diyarbakır binası önünde nöbet tutan ailelerin dirayetli duruşu akademik açıdan ele alınıyor. Bu kapsamda yarın İstanbul'da Evlat Nöbeti Çalıştayı düzenlenecek. Annelerin başlattığı evlat nöbeti akademik dünyanın gözü ile değerlendirilecek. Çalıştay sonuç bildirgesi 18 Ağustos'ta Diyarbakır'da kamuoyu ile paylaşılacak ve Diyarbakır anneleri ziyaret edilecek. Çalıştay koordinatörü ve raportörü Doç. Dr. Adem Palabıyık, SABAH'a açıklamalarda bulundu: Diyarbakır anneleri ile başlayan evlat nöbetini akademik ve bilimsel bir tartışma konusu olarak görmedik. Çalıştaydaki amacımız tam da bu. Toplumsal hareket olan evlat nöbetini, aileleri akademik camiada medya sosyolojisi bağlamında, alanında uzman bireylerle bir araya gelerek bir çalıştayda tartışmayı uygun gördük. Bu süreçte İçişleri Bakanlığı ile irtibatlı ilerledik. 17 Ağustos'ta İstanbul'da 25 katılımcı ile ana çalıştayı, 18 Ağustos'ta Diyarbakır'da hazırlanan çalıştayın taslak sonuç olarak basına ilan edilmesine karar verdik. 18 Ağustos'ta Diyarbakır annelerini de ziyaret edeceğiz.Çalıştay akademik ve bilimsel düzeyde ele alınacak. Sürece anneler dahil edilmedi. Akademik ayağından sonra ortaya çıkacak uluslararası kongreyi Diyarbakır'da yapmayı düşünüyoruz, buna anneleri davet etmeyi düşünüyoruz. Temel amaç meselenin akademik boyutunu başlatmak. Bunu başlattıktan sonra uluslararası kongre ve sempozyumla yabancı dillerde BM'ye ve uluslararası örgütlere taslak olarak sunmayı amaçlıyoruz. Akademik çalışmalarla evladına kavuşmak isteyen ailelerin sesi dünyaya duyurulacak.STK'lar da süreçte olacak. Amacımız meseleyi akademik olarak ele almak ve annelik habitusunu vurgulamak. Annelik siyaset üstü bir kavram. Evlat nöbeti de siyasal bir kavram, durum değil. Hiçbir anne boş yere veya para karşılığı 3 yıl boyunca çadırda beklemez. Annelerin tek amacı evlatlarını almak. Diyarbakır anneleri Türkiye'yi nasıl algılanıyor? Türkiye'de Diyarbakır annelerinin veya evlat nöbetinin algısı nasıl? Bunlar birbiri ile örtüşüyor mu, öteki taraf anneleri anlamıyor mu, bunu tartışacağız. Çalıştay 6 oturumda ele alınacak. MİSMED derneği ile medya platformu sürece destek oldu. İstanbul'da Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi bize mekân tahsis etti.