SON DAKİKA | PKK’ya üst düzey darbe! Sözde eyalet sorumlusu Muhsin Yağan etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MIT), Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarla PKK/YPG sorumlularına hayat hakkı tanımıyor.

MİT, Suriye/Kamışlı'da PKK-YPG Suriye/Amude-Derbesiye Eyaleti Genel Sorumlusu Rezan Cavit kod Yusif Mehmud Rebani'yi etkisiz hale getirdiğ operasyonun Irak, İran ve Suriye'deki yankıları devam ederken bu sefer de Kamışlı Eyaleti Yöneticisi Dijvar Silopi kod Muhsin Yağan'ı etkisiz hale getirdi.

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