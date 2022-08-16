Oda Tv’nin ’A Haber’ yalanı deşifre oldu! İşte gerçekler...

A HABER YAYINI NASIL ÇARPITILDI?

Ankara'da etkisini gösteren ve bir kişinin hayatını kaybettiği sağanak yağış Ankaralılara zor anlar yaşattı. Yağış ve sonrasında haber çalışmasının sürdüren A Haber ekipleri çarpıtılan bir görüntüyle hedef tahtasına oturtulmaya çalışıldı. Ancak işin aslı bambaşkaydı.

Saat 16.18 gibi Ankara'da sağanak yağış ve fırtına başladı. A Haber muhabiri Filiz Uçan tüm olasılıkları göz önüne alarak çizme ve yağmurluğunu giydi. 16.20 gibi yayın gerçekleştirdi. Alt geçitleri suyla dolduran çatıları uçuran sağanak yağışla ilgili A Haber ekibi farklı lokasyonlarda yayın gerçekleştirdi.

A Haber'in yayını nasıl çarpıtıldı? | Video

Sağanak yağış 5-6 dakika sürdü ardından güneş açtı ve yollar yarım saat içerisinde kurudu. A Haber ekibi yağmurdan sonraki manzarayı anlatan yayınlar yapmayı sürdürdü. Sonrasında anonslar çekti.

TETİKÇİ MEDYANIN YALANI DEŞİFRE OLDU!

Zaten söz konusu yayından A Haber muhabirinin çizmeleri de görünmüyor. Ancak muhalif medya boş durmadı ve asılsız bir haberi dolaşıma soktu. Gerçekler ise çok farklıydı.

A HABER YAYININI BÖYLE ÇARPITTILAR;

A Haber Ankara Haber Şefi Muhammet Karadağ yaptığı sosyal medya paylaşımında ODA TV'nin algı operasyonuna ilişkin gerçekleri tek tek açıkladı.

Karadağ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Sokrates, 'Sorgulanmayan bir hayat yaşanmaya değmez' der, sorgulamak en çok da biz gazetecilere yakışır,yakışmalı! Şu sıradalar sosyal medyada Oda tv'nin haberleştirdiği bir görüntü dolaşıyor. O görüntüde A Haber muhabiri kuru bir alanda çizme ile anons çekiyor.

"ÖNYARGI İLE YAKLAŞMAYIN"

İlk görüşte özellikle A haber'e önyargısı olanlar gerçeği bilmeden olumsuz bir tutum takınabilir. Ancak hakikati aramak hepimizin görevi. Peki bugün neler oldu?

"TÜM OLASILIKLAR DÜŞÜNÜLDÜ"

Saat 16:07 gibi Ankara'da sağanak yağış ve fırtına başladı. Habercilik refleksi ile hemen bir ekibimizi dışarı çıkardık. Muhabir arkadaşımız tüm olasılıkları göz önüne alarak çizme ve yağmurluğunu giydi. 16 bülteninde uzunca bir yayın yaptı.

"ASILSIZ HABER YAPMADIK"

O yayına Youtube'da "A haber canlı" yazarak ve yayınını geriye sararak ulaşabilirsiniz. Asla asılsız haber yapmadık, çünkü bizim Yüce bir Makama verecek hesabımız var. Her şeyden önce Allah'tan korkarız.

"ANKARALILAR ÇOK İYİ BİLİR"

1 kişinin ölümüne neden olan, altgeçitleri su ile dolduran, çatıları uçuran sağanak yağış tek bültenle geçiştirilemezdi, sonraki bültenlerde de farklı lokasyonlara doğru yola çıktı ekibimiz. Yağış 6-7 dakika sürdüğü için yollar hemen kurudu. Ankaralılar bunu çok iyi bilir.

"BU KADAR MERHAMETSİZ OLUNMAMALI"

Zaten söz konusu anonsda muhabir arkadaşımızın çizmeleri de görünmüyor. Kameraman yakın çekim ile sadece belden yukarısını alıyor. Burada da "yağış bitti hava açtı ancak bazı altgeçitlerdeki su hala duruyor" benzeri bir anons çalışıyor...

Bu açıklamayı A haber Ankara Haber şefi olarak değil, bir gazeteci olarak yazdım. Vicdan sahibi bir insan bir ağabey olarak yazdım. Genç muhabir arkadaşımızın daha yürüyeceği çok yol var. Hepimizin ailesi, akrabası arkadaşları var. Bu kadar merhametsiz olunmamalı.

"GAZETECİLİK ETİĞİ NEREDE?"

Oda tv yöneticilerini hakikati yayınlamaya davet ediyorum. En azından arayıp sormaları gerekliydi. Öyle ki Gazetecilik etiği bunu gerektirir. Oda tv'nin haberi medya okuryazarlığının önemini de bir kez daha ortaya koydu. Bu eğitimi almayanlar her gördüğüne inanıyor. Oysa ki her şey göründüğü gibi olsa elinize aldığınız deniz suyu mavi olurdu. Selametle kalın."