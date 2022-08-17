Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı’ndan Boğaz’a nazır kaçak inşaat

H alk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun, Sarıyer'de İstanbul Boğazı manzaralı villasında kaçak inşaat yaptığı ortaya çıktı.Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi sınırları içerisinde yer aldığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden izin alınmadan hiçbir işlemin yapılamayacağı için gözler İBB'ye çevrildi. Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetkilileri, kaçak kat hakkındaki habercilerin sorularına cevap vermedi. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı M. Ejder Batur, Twitter hesabından, "İBB'nin CHP'li yöneticisi Ekrem İmamoğlu'na soruyoruz; Sarıyer Kireçburnu'nda, sahibinin Halk TV'nin patronu olduğu söylenen Boğaz'a hâkim bu villadaki kaçak kata neden göz yumuyorsunuz?" diye sordu.Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sit alanı olarak kabul edilen, kıyı kenar çizgisi ihlal edilmiş restoranının mührünü kırarak açılışını yapmıştı. Açılışa CHP'nin üst düzey isimleri de katılmıştı. Yıllar önce soyadını değiştiren Cafer Mahiroğlu'nun kardeşi İbrahim Öztürk'ün Çanakkale İl Özel İdaresi'nin mühürlediği kaçak restoranı gizlice açtığının ortaya çıkmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler "mühür fekki" suçundan baskın düzenledikleri binayı yeniden mühürlemişti.