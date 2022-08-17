Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanlığı duyurdu! İkna çalışması sonucu 2 terörist teslim oldu
Giriş Tarihi: 17.8.2022 17:42 Son Güncelleme: 17.8.2022 17:44

İçişleri Bakanlığı duyurdu! İkna çalışması sonucu 2 terörist teslim oldu

DHA
İçişleri Bakanlığı duyurdu! İkna çalışması sonucu 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucu 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısının da 72'ye yükseldiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2011- 2014 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi" denildi.

TESLİM OLAN ÖRGÜT MENSUBU SAYISI 72'YE YÜKSELDİ

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucu 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısının da 72'ye yükseldiği açıklandı.

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İçişleri Bakanlığı duyurdu! İkna çalışması sonucu 2 terörist teslim oldu
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