Memur-Sen’den Üstün Dökmen’e suç duyurusu: Cinsiyete ve inanca dayalı ayrımcılık

Memur-SenGenel Başkanı Ali Yalçın, Prof. Dr. Üstün Dökmen hakkında, başörtülü kadınları hedef alan söylemleri nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yaparken, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) da insan hakları ihlalinin yapıldığının tespiti istemiyle başvuruda bulundu.Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın adına Avukat Ahmet Günenç tarafından yapılan suç duyurusunda şu ifadelere yer verildi: "İnançlı bir milleti tasfiye, vesayeti takviye etmeyi amaçlayan 28 Şubat darbeci zihniyetinin hâlâ yaşadığını örnekleyen söz konusu şahsın tutumu; inanca dayalı ayrımcılığa neden olmuş, insan haklarına, insan onuruna açık saldırıdır."