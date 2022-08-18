Ankara Valisi Vasip Şahin’in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Ankara Valisi Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin hayatını kaybetti. Şahin için İstanbul Pendik Kaynarca Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Vali Vasip Şahin, abisi Basri Şahin ile birlikte taziyeleri kabul etti. Cenaze namazı öncesinde helallik alındı.

Alınan helalliğin ardından kılınan namazı sonrasında cenaze omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Nebahat Şahin, Kaynarca Koca Mezarlığı'nda toprağa verildi.





YALNIZ BIRAKMADILAR





Vasip Şahin'e acı gününde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, YÖk Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, mülki ve askeri yetkililer ve vatandaşlar eşlik etti.