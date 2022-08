Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Tele 1 ve Halk TV'nin objektif anlayıştan uzak yayıncılık politikalarını ifşa eden açıklamalarına yenilerini ekledi.Sol havuz medyası var. Bunlar hazineden ve belediye kaynaklarından geçiniyor. Bağımsız gazeteciyiz diyorlar. Palavradan ibaret. Canlı yayınlarını veriyoruz, ücret alıyoruz diyorlar. Haraca bağlamışsınız, her birinin tarifesi var. Ben sordukça ya susuyor, ya hakaret ediyor. Çünkü tetikçi, çünkü yalancı, çünkü sahtekâr.Bir belediyeyi açıkladım zaten. Hemen hepsi yatırıyor. Genel merkezileri de yatırıyor. Hatta bir kanala ayda 600 bin lira veriyorlar.Bu Merdan denilen arkadaşın şöyle bir açıklaması var: 'Fon alan gazeteciler bağımsız gazeteci olamaz.' Belediyeden beslenenler, bağımsız gazeteci mi olur? Haraca bağlamışsınız, her birinin tarifesi var. Hangi belediye başkanı bunlara maaş ödemiyor, delikanlı olan çıksın ortaya. Adına da maaş demiyorlar, sözleşme yapmışlar da hizmet satın alma yapmışlar.Para vermediğimiz için haberlere de çıkarmıyorlar. Hangi belediyeye fatura kestin diyorum, susuyor. Bana hakaret ediyor. 'Sarayın muhbiri' diyor. Her ay belediyelere kaçar lira kesiyorsun? Genel merkezlere kaçar lira fatura kesiyorsun? Biliyorum ben bunu, sormaya da devam edeceğim.Halk TV'ye parasıyla reklam verelim dedik, yayımlamadılar. Çünkü biz bir kerelik reklam vereceğiz. Büyük müşteriyi kaçırmak istemiyorlar. Sevsinler sizin demokratlığınızı, solculuğunuzu. Tırışka solcular. Yerli olacaksın, milli olacaksın, dürüst olacaksın. Bu yeni tetikçi televizyonlara RTÜK ceza kestiği zaman destek oldum. Halk TV'ye, Tele 1'e ceza kesildiğinde yanlarında oldum. Ama bunlar her şeyi parayla ölçer olmuşlar. Parayı verenin düdüğü çaldığı bir medya düzeni bu.