HDP’nin içtüzüğü Kandil’de yazıldı

6-8 Ekim 2014'te gerçekleşen ve Kobani Olayları olarak bilinen eylemlere ilişkin aralarında Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın en önemli tanıklarından biri de "ABC123" kodlu gizli tanık oldu. Soruşturma aşamasında örgütle ilgili çok önemli bilgiler veren gizli tanık, Kobani davasındaki duruşmada kimliğini deşifre etme kararı aldı. 300 bin lira ödülle "Terörden Arananlar Listesi"nde "gri" kategoride yer alan "Adıl" kod adlı Merdan Rüştü Ovalıoğlu, örgütün sözde özel kuvvetler biriminden kaçtığı için PKK'nın hakkında infaz kararı aldığını, kimliğini de saklamasının artık anlamı kalmadığını ifade etti. Duruşmada kendisine Cumhuriyet Savcısı tarafından PKK-HDP ilişkisi soruldu.Merdan Rüştü OvalıoğluTutuklu yargılanan Selahattin Demirtaş ise, "Soruya itiraz ediyorum. Sanığa soru soracaksanız, benimle ilgili, diğer arkadaşlarımla ilgili sorun. HDP'nin tüzel kişiliği, kurumsal kişiliğiyle ilgili bir dava görülmüyor burada" dedi. Dava dosyasında, HDP MYK'sının 6 Ekim 2014'teki sosyal medya paylaşımının Kobani Olayları ile bağlantılı olduğu belirtilerek tanığa HDP-PKK ilişkisi soruldu. Terör örgütünde 2014'te "KCK Türkiye masası ve Kuzey Merkez Koordinasyonu" olarak bilinen Metina'daki karargâhta şoför olarak görev aldığını belirten Ovalıoğlu, HDP'nin içtüzüğünün örgütün görevlendirildiği isimler tarafından yazıldığını aktardı.Ovalıoğlu, HDP'nin iç işleyişinin Zerrin kod adlı Nesrin Deniz, Zafer Riha kod adlı Osman Akbaş ve Garzan Suruc kod adlı Nihat Durmuş'un da dahil olduğu bir grup tarafından planlandığına tanık olduğunu belirtip şunları anlattı:HDP tüzüğünü Metina'daki örgüt kampında yazan teröristlerden Garzan Suruc kod adlı Nihat DurmuşZerrin'in bir iddiası oluyor. Aynı şekilde diğerlerinin bir itirazı oluyor. Burada anlaşamıyorlar. İmralı'ya giden heyet üzerinden bu anlaşmazlığın çözülmesi için Abdullah Öcalan'a soruluyor. Konu tekrar Metina'ya geldiğinde, Zerrin haklı çıktığı için Zerrin'in buna sevindiğine tanık olmuşum.HDP'nin iç işleyişi dahi örgüt tarafından belirleniyordu. Yani iç kurumlar, merkez kurumları, parti meclisi, milletvekilleri, hepsi dahil benim içerisinde o zaman şoförlük yaptığım komite, karargâh tarafından belirlenmekteydi.Kandil'deyken yine HDP'nin seçim çalışmaları, seçim pratikleri, milletvekilliği, milletvekili adayları, aynı şekilde parti meclisi, MKYK'nın orada belirlendiğini, liste gönderildiğini, hatta Selahattin'in sürekli itiraz etmesinden kaynaklı da, Selahattin ile örgüt arasında bir anlaşmazlık olduğunu duymuştum.Bütün HDP'nin iç işleyişi ve yapısı örgüt tarafından belirleniyor. Bunu herkes biliyor zaten. Ayrıca kimin aday olup olmayacağından tutun da kimin bir işte hangi alanda faaliyet yürüteceğine, hangi çalışmayı yürüteceğine kadar yine yürütme konseyi ve eşbaşkanlık tarafından belirlenir. Oraya göre yürütülür.Zerrin kod adlı Nesrin DenizHDP'nin içtüzüğünü yazan kod adı Zerrin olan teröristin Nesrin Deniz, Garzan kod adlı teröristin Nihat Durmuş, Zafer Riha kod adlı teröristin ise Osman Akbaş olduğu öğrenildi. 3 teröristten Zerrin kod adlı Nesrin Deniz'in 10 milyon ödülle kırmızı listede aranan isimlerden olduğu öğrenildi.Zafer Riha kod adlı Osman AkbaşBelediyelerin ise örgüt tarafından kurulan DBP tarafından idare edildiğini anlatan Ovalıoğlu, "DBP örgütün amaçları doğrultusunda kadro yetiştirmek ve bölgeye yani Kürdistan coğrafyasına amaçlarını yaymak için kurulmuş bir partidir. Amacı yerel yönetimler üzerinden Kürt bölgesinde örgütün ideolojisini yaymak, HDP'nin amacı ise bir çatı partisi görevi görerek farklı etnik ve kültürel bileşenleri de içerisinde göstererek Türkiye partisi gibi faaliyet yürütmekti. Bu şekilde ayrışıyor, ayrıştırmaya başladılar daha sonra. Ama HDP'nin ana omurgası örgüt tarafından belirlenir, yine başka örgütler de var, MLKP'nin olduğunu biliyorum. TİKKO'nun TKP/ML'nin içerisinde olduğu örgüt, yine bazı dernek ve bazı radikal grupların da içerisinde faal olduğuna, bu toplantılara da katıldığına tanık oldum. Yani aslında HDP bir çatı partisi, ana yapısı örgüt tarafından belirleniyor.