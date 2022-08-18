Hukuk savaşı veren inşaat işçisi destek bekliyor

İstanbul'da bir inşaat firmasında demirci ustası olarak çalışan Abdülselam Turaci, iddiaya göre 14 Aralık 2010'da inşaat demirlerini omzunda taşırken, yaklaşık 2 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Kısa süre dinlendikten sonra işverenin geri çağırması sonucu iyileşmeden çalışmaya başlayan Turaci, 6 gün boyunca ağrıları geçmeyince hastaneye gitti. 15 gün rapor alan adam, kazayı Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmediği öne sürülen işvereni tarafından işten çıkarıldı. Turaci için kâbus dolu süreç başladı.2011'de Üsküdar İş Mahkemesi'nde toplamda 11 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı. İnşaat şirketi avukatı cevap dilekçesinde Abdülselam Turaci'nin asli kusurlu olduğunu iddia ederek davanın reddini istedi. Bilirkişi, İstanbul Anadolu 20. İş Mahkemesi'ne, işverenin yüzde 80 kusurlu olduğu yönünde rapor sundu. 5 bin lira ödenmesi kararlaştırıldı. Yerel mahkeme kararı sonrası dosya istinafa gitti. Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, Adli Tıp'tan gelen ve iş göremezlik derecesini yüzde 0 olarak gösteren rapor ışığında 5 bin liralık tazminat kararını onadı ve tarafların istinaf başvurusunu reddetti.12 yıldır yaşadığı mağduriyete çözüm bulunmasını isteyen Turaci, Başakşehir Devlet Hastanesi'nden yüzde 43, Okmeydanı Devlet Hastanesi'nden ise yüzde 65 ömür boyu engelli raporu almasına karşın kararın Adli Tıp'ın yüzde 0 raporuna göre verildiğini söyledi. Yüzde 0 raporun nasıl çıktığını bilmediğini söyleyen Turaci, "Benim yerime başkasının MR'ını ve filmlerini Adli Tıp Kurumu'na gönderdiklerinden şüpheleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Adalet Bakanım, İçişleri Bakanım, Allah rızası için sizden yardım istiyorum" dedi.