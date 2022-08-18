Kılıçdaroğlu’na ‘23 milyon nerede?’ sorusu

17 Ağustos depreminin yıldönümünde Yalova'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda konuşma yaptığı sırada pankartla protesto edildi.Yalova Belediyesi Kentsel Dönüşüm Ofisi'nin bulunduğu binada "Bay Kemal, Yalova Belediyesi'nden çalınan 23 milyon lira nerede?' yazılı bir pankart açılırken Kılıçdaroğlu, uzun bir süre açılan pankartı fark etmeden konuşmasına devam etti. Açılan pankartın, görevinden azledilen eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın devam eden zimmet davasıyla ilgili olduğu öğrenilirken, kalabalık pankartı açanları protesto etti.Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç "İhaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarını işlediği için görevden uzaklaştırılmıştı. Yalova Belediyesi'nde "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Vefa Salman sanık olmuştu.Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Vefa Salman'ın "zimmet" suçunu işlediği ifade edildi. İddianamede Vefa Salman'ın, Türk Ceza Kanunu'nun 251/1 maddesi delaletiyle 247/1-2, 43/1, 53 maddelerinden yargılanacağı ifade edildi.