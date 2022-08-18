Nurettin Canikli’nin annesi memleketinde toprağa verildi

Ankara'da sağlık problemleri nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi gören 96 yaşındaki Ayşe Canikli, dün hayatını kaybetti. Ayşe Canikli'nin cenazesi, bu sabah Alucra'ya getirildi. Canikli, Alucra Merkez Ulu Cami'de Giresun İl Müftüsü Ramazan Topcan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, Merkez Mezarlığında toprağa verildi.

CENAZEYE BAKAN SOYLU DA KATILDI



Ayşe Canikli'nin cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk ve Kadir Aydın, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Canikli ailesinin yakınları ve sevenleri katıldı.