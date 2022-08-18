Yunanistan’ın geri ittiği düzensiz göçmenler yaşadıklarını anlattı

Edirne Göç İdaresi Müdürlüğünde kalan Suriye uyruklu Velit Ömer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın kötü muamelesine maruz kaldıklarını söyledi.

Meriç Nehri'ni geçtikten sonra Yunan askerleri tarafından yakalandıklarını ve kampa götürüldüklerini anlatan Ömer, "Kampta her uyruktan kadın ve çocuk olmak üzere çok insan vardı. Kampa girerken baygın yatan birini gördük. O adam 4 gündür oradaymış, ne su ne de ekmek vermişler." dedi.

Ömer, Yunan askerlerinin baygın olan düzensiz göçmeni kendilerine taşıttıklarını ve ardından nehirdeki bir adacığa bırakıldıklarını ifade etti.