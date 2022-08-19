Fransa’dan İstanbul’a yeni uçuş hatları

"2022 SONUNDA 60 MİLYON YOLCUYA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

İGA İstanbul Havalimanı Havayolu ve Kargo Pazarlama Direktörü Majid Khan, İGA İstanbul Havalimanı'nın, birçok havalimanını geride bırakarak 2022 yılının sonunda 60 milyon yolcu sayısına ulaşmayı hedeflediğini dile getirdi ve şunları söyledi: "Bu hedefe ulaşmak için yeni havayollarının İstanbul'a düzenleyecekleri seferler büyük önem taşıyor ve büyüme planımızı yeni havayolu şirketleriyle işbirliği yapmak üzerine kuruyoruz. Transavia Hava Yolları Ekim ayının sonundan itibaren Paris Orly ve Lyon'dan İGA İstanbul Havalimanı'na direkt uçuşlara başlayacak. Bu seferlerin gerçekleşmesiyle birlikte halihazırda artan yolcu trafiğimiz daha da yukarılara çıkacak. 270 direkt hat işleten 71 havayolu ortağımızla 2022 sonunda 60 milyon yolcuya ulaşmayı hedefliyoruz."