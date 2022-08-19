Kılıçdaroğlu’na Tekirdağ’da protesto şoku!

Ek zam taleplerinden sonuç alamayan işçiler, Kılıçdaroğlu'nun açılışını yapacağı belediyenin yeni hizmet binası yakınlarında bir kez daha toplantı. Ek zam talebini yineleyen işçiler, belediye binasının önüne yürüyüşe geçti. Polisin oluşturduğu kontrol noktasına yürüyen işçilere, çevredeki bir kişi tepki gösterdi. Bunun üzerine bu kişi ile işçiler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.