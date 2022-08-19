Türkiye daima payidar olsun

Azerbaycan'da kansere yakalanan ve Trabzon'da yapılan kemik iliği nakliyle sağlığına kavuşan Azeri Türkü öğretmen Fakhranda Mustafayeva (64), "Türkiye Cumhuriyeti Devleti daima payidar olsun" diyerek sağlıkçılara teşekkar etti. Diş ağrısı nedeniyle ülkesinde hastaneye giden Mustafayeva, sorununun dişinden kaynaklanmadığını aslında kan kanseri olduğunu öğrendi. Azerbaycan'daki tedavisinde kemik iliği nakli öneren doktorları, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Hematoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sönmez'le iletişime geçti. Musyafayeva KTÜ'de yapılan kemik ilik nakliyle sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Prof. Dr. Mehmet Sönmez ise, "Hastamızın takiplerini Azeri hekim kardeşlerimizle birlikte yapacağız" dedi.