Uzaklaştırma kararı 2 ay daha uzatıldı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in baş danışmanı ve aynı zamanda belediye iştiraki olan KAYI A.Ş'nin de Yönetim Kurulu Başkanı Olan Selçuk Erdağı, bir müteahhitten 200 Bin dolar nakit rüşvet alırken yapılan baskında suçüstü yakalanmıştı. Patlak veren büyük rüşvet skandalı sonraıs İçişleri Bakanlığı, soruşturmanın selameti ve delillerin karartılma riskine karşın, CHP'li Semih Şahin'i 25 Şubat'ta görevden uzaklaştırmıştı. Selçuk Erdağı ise, rüşvetten tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bakanlık, geçtiğimiz gün Bilecik Valiliğine gönderdiği yazıda, daha önce 3 kez 2 ay uzaklaştırma kararı verdiği ve 25 Ağustos günü uzaklaştırma süresi sona erecek olan Semih Şahin için uzaklaştırma süresini 2 ay daha uzattı.

SAVCILIK İDDİANAME HAZIRLADI

Yaşan rüşvet olayı sonrası müfettişler tarafından yapılan incelemelerde, şoke eden detaylar ortaya çıktı. Rüşvet olayıyla ilgisi olmadığını söyleyen ve bu konuda muhatabın Encümen olduğunu savunan Şahin'in, telefonda yapılan rüşvet pazarlığı sırasında Selçuk Erdağı'nın odasında bulunduğu kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı. Bunun üzerine savcılık CHP'li Başkan Semih Şahin'in de yargılanması için iddianame hazırladı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Savcılık hazırladığı iddianamede, danışman Selçuk Erdağı'nın söz konusu rüşvetle ilgili önceden telefonda pazarlık yaptığı vurgulandı. Bu pazarlık sırasında Semih Şahin'in de pazarlığın yapıldığı odada olduğu kamera kayıtlarıyla tespit edildi. Semih Şahin'in rüşvetle ilgisinin olmamasının, hayatın olağan akışına aykırı olduğuna vurgu yapıldı ve 4 ila 12 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanmasını talep etti. Hazırlanan iddianame mahkeme başkanlığına sunuldu. İddiaları değerlendiren mahkeme, Savcılığın hazırladığı iddianameyi kabul etti. Böylece rüşvetten tutuklu Selçuk Erdağı'nın ile birlikte Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin de rüşvetten hakim karşısına çıkacak.