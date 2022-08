Suriye ve Mısır ile barış olursa oyunları bozarız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'nın Lviv kentinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinin ardından yurda dönüşü sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı:Bizim Esad'ı yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok ki. Eğer Türkiye'de muhalefet olayı böyle bir noktaya taşıyorsa, bu muhalefetin hem kalitesini hem de gramını ortaya koyar. Suriye'nin kuzeyinde, Ruslarla yürüttüğümüz çalışmalarda terörle mücadele vardı. Demokraside en önemli hasletlerden bir tanesi güçlü muhalefettir. Bizim güçlü bir muhalefetimiz yok. Suriye'de ne oluyor ne bitiyor haberleri yok.Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Çünkü Suriye'nin halkı bizim kardeşlerimiz. Rejim bunun idraki içinde olmalı. Temennim odur ki önümüzdeki dönem Suriye'de hem anayasa bir an önce yapılır, hem de halkın sıkıntılarını giderecek adımlar atılır. Sonraki süreç çok daha hayırlı olacaktır.Devletler arasında hiçbir zaman siyasi diyalog veya diplomasi kesip atılamaz. Hatta bir söz var "İplikle de olsa bağı koparmayın, o bağ devam etsin. Gün olur lazım olur." Bölgede Mısır'la alt düzeyde, bakanlarımız seviyesinde temaslarımızı devam ettiriyoruz. Bu ilişkiler durup dururken olmuyor. Temenni ederiz ki üst düzeyde de bu adımları en güzel şekilde atalım. Siyasette dargınlık olmaz. Her an barış içinde olacaksın. Her an görüşebilme imkânı yakalayacaksın. Mısır halkı bizim kardeşlerimiz. Mısır halkıyla dargın olmamız mümkün değil. Bir an önce orayla da bu barışı temin etmemiz gerekiyor. Suriye ile daha ileri seviyede adımları temin etmemiz gerekiyor. Bu adımları atmak suretiyle, İslam dünyasının, bizim komşularımızla olan bu bölgesinde birçok oyunu biz bozarız.Suriye'de attığımız her adımda Rusya'yla irtibat halindeyiz. Gönül arzu ederdi ki İran'la da oradaki bu çalışmaları daha etkin yürütelim.Terörle mücadeleyi aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz. Bizim "Bir gece ansızın gelebiliriz" ifademiz boşuna değil. Şu anda özellikle Amerika maalesef binlerce TIR silah, mühimmat, araç gereç, aklınıza ne gelirse, buradaki terör örgütlerine yığma yapıyor. ABD "Ben terörü beslemedim" diyemez. Terörü Suriye'de birinci derecede besleyen ABD ve koalisyon güçleridir. Bir de Irak'ta aynı beslemeyi yine terör örgütlerine yaptılar. Bugün Irak'ta bir huzursuzluk varsa altında maalesef yine Amerika yatıyor. Ve bu terör örgütlerinin ileri gelenleriyle Beyaz Saray'da görüşme yapacak kadar ileri gidiyorlar.Aynı şekilde Rusya rejimle bir dayanışma içinde. Kendileriyle yaptığım ziyarette bu konuları da görüştük. "Bunu artık bir yere oturtmamız" lazım dedim. Rusya ile öyle bir dayanışma yapalım ki Suriye'de terörle bir mücadele gerçekleştirelim. Şu anda Kamışlı'daki kalitesiz petrolü çıkartan teröristler. Bunu rejim alıyor. Para kaynağı rejimde. Bir diğer taraftan da buralarda İran'ın hesapları var.Bu üç kardeşin adını alanbu destek gemilerinin Abdülhamid Han'a refakat etmesibizleri de mutlu eden bir hadise. Bu sondaj gemimizşu anda dünyada sayılı gemiler arasında. 12 bin metreyekadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip. Alanındaşu anda eşi benzeri yok. Beklentimiz yeni müjdelerolması. Başta ana muhalefet olmak üzere birileri bundançok rahatsız oluyor.Gemiye Abdülhamid Han isminikoyduk. Düşünün, siyaset yapıyor ve tarihçi, tarihiçok iyi bildiğini söylüyor. Abdülhamid Han'a saygısızlıkyapacak kadar ileri gidebiliyor. Lafa da geldiği zamanmuhafazakâr havalarına giriyor. Sayın MalezyaKralı'nın ülkemizi ziyaretinde bazı konuları görüştük.Bunlardan bir tanesi de PETRONAS ileTürkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın ortaklaşabir adım atması. Bu konuyla ilgili belirlenenbir iki bölgede müşterek çalışmaplanlıyoruz. Bir tarafta Enerji ve TabiiKaynaklar Bakanlığımız ve TürkiyePetrolleri Anonim Ortaklığı, öbürtarafta PETRONAS ve bir diğertarafta Çinliler, belki 3 ayaklıolarak inşallah bir adımıda beraberce atacağız.4 tane sondaj, 2tane sismik araştırmagemimiz var.Bütün bunlarlaberaber artıkbir gücüz.Türkiye Ekonomi Modeli ile makro ekonomik istikrarı sürdürülebilir kılmayı hedefledik. Yüksek katma değerli üretimi artırmayı özellikle hedefledik. Cari dengede kalıcı iyileşmeyi hedefleyen bir politikalar bütünü olarak bunu ifade ettik. Modeli oluştururken ülkemizin geçmiş tecrübelerini, iç ve dış dinamiklerini, sahip olduğu jeostratejik avantajı, Kovid-19 salgını ve sonrasında yeni küresel ekonomik düzenin ortaya çıkarmış olduğu fırsatları kapsayan birçok parametreyi dikkate aldık. Türkiye'nin ekonomik olarak dünya ülkelerinden farklı bir konumda olduğunu, çok daha isabetli bir büyüme parametresini yakaladığını IMF kendisi ifade ediyor. Önümüzdeki dönem için ülkemizi olumsuz değil, tam aksine olumlu gelişmelerin beklediğini görüyoruz.Tarım Kredi Kooperatifleri'nin 1300-1400 marketi var. 2 bine, 2 bin 500'e çıkaralım ve piyasayı Tarım Kredi olarak biz balanse edelim. Derdimiz burada para kazanmak değil. Bizim tek derdimiz var, vatandaşımıza kaliteli ve ucuz ürün sunalım. Muhalefet çılgına döndü "Aldatıyorlar, kandırıyorlar, yok şöyle yok böyle, falan filan" diyorlar. Ya şu anda Tarım Kredi raflarında ürün kalmadı. Yoğun bir şekilde ürün yetiştirmeye çalışıyorlar. Genel müdüre "Süratle depoların sayısını da artıralım, bu depolarla da Türkiye genelinde marketlerimize ürün yetiştirmede sıkıntı yaşamayalım" dedim. Tarım Kredi marketlerindeki olayla, diğer zincir marketler fiyatları hemen indirmeye başladı.Depreme karşı tedbirlerimizi kararlılıkla sürdürme gayreti içindeyiz. Bu kapsamda kentsel dönüşüm adımları önceliklerimiz arasında bulunuyor. Sosyal konut kampanyamızla da hedefimiz 2+1, 3+1 konutlarla halkımızın taleplerine cevap vermek. Bu konutlardan engelli kardeşlerimiz, şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, emekli vatandaşlarımız da yararlanabilecek. İlk kez gençler ve yeni evli kardeşlerimize de ayrı bir kontenjan ayırıyoruz. Vatandaşımıza en uygun fiyatları ve ödeme seçeneklerini sunacağız. Avrupa'nın birçok ülkesinde, depremde, selde, çeşitli afetlerde konut yetiştiremiyorlar, konut vermiyorlar. Kentsel dönüşümü, değişimi yapamıyorlar. Fakat biz Bingöl depreminden tutun Van, Malatya, Elazığ depremlerine varıncaya kadar bütün buralarda süratle, bir yılı bulmadan hemen altyapısıyla, üstyapısıyla konutlarımızı yaptık ve vatandaşlarımıza bunları yetiştirdik. Gölcük depremini yaşadığımız zaman bırakın siz evleri, çadır bile yoktu. O Gölcük, Sakarya, Yalova ne haldeydi? Yapamadılar. Ama biz hamdolsun hepsinde de geldik ve oraların bütün konut ihtiyaçlarını, taleplerini karşıladık. Malatya'da konutlardan ahırlarına varıncaya kadar yaptık, teslim ettik.Kılıçdaroğlu'nun buaçıklamalarına inanıyor musunuz?Adamın hayatı yalan. Bir şey bildiğindendeğil. YSK Başkanı veekibi yargıya taşımak suretiyleartık bu adama bedel ödetmeli.Yeri geliyor savcılara saldırıyor,yeri geliyor hâkimlere saldırıyor.Ama nedense onlar çekiniyorlar,korkuyorlar. Anayasa'yla teminataltındasınız. Anayasa'da bununlailgili 'Kesinlikle yargıya yönelikbu tür beyanlarda bulunulamaz'diyor. İnşallah 2023'te milletimsandıkta buna bir kez daha dersiniverecek.CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu. Altun "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, diplomatik çözümlerin ilgili liderlerle görüşülmesi ve uluslararası arenada çok taraflılığın benimsenmesiyle sağlanabileceğine duyduğu inancın kanıtı niteliğindedir. Uluslararası toplum, barış ve istikrarın sağlanması için sarf edilen bu çabaları desteklemeli" dedi.